La Juventus è attualmente seconda in classifica in campionato, a -2 dall'Inter. La decima giornata di campionato è stata ricca di emozioni, con una vittoria da parte dei bianconeri arrivata al 96esimo. Protagonista Andrea Cambiaso, giocatore cresciuto nel Genoa e dal 2022 alla Juventus. Dopo il prestito al Bologna della scorsa stagione Allegri ha deciso di confermarlo nella rosa bianconera. Il 23enne si sta dimostrando molto utile alla squadra bianconera. Non è un caso che abbia attirato l'interesse di altre società, una su tutte il Tottenham, alla ricerca di un giocatore per la fascia.

Attualmente però da parte della società bianconera non ci sarebbe la volontà di lasciar partire il giocatore nonostante l'abbondanza sulla fascia sinistra nella Juventus. Attualmente infatti oltre a Cambiaso ci sono Kostic e Iling-Junior, quest'ultimo sta raccogliendo poco minutaggio proprio perché Allegri sta schierando il nazionale della Serbia o eventualmente l'ex Genoa. Per questo sembra più probabile la cessione del centrocampista inglese nel mercato di gennaio.

Il giocatore Cambiaso sarebbe seguito dal Tottenham

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Tottenham vorrebbe Andrea Cambiaso. Il giocatore della Juventus si sta dimostrando uno dei giocatori più affidabili della rosa bianconera, non solo per il gol vittoria segnato contro il Verona nell'ultima giornata di campionato.

Acquistato dal Genoa nel Calciomercato estivo del 2022 per circa 10 milioni di euro più bonus attualmente la sua valutazione di mercato è incrementata ed è arrivata a 20 milioni di euro. Un giocatore che può essere schierato su entrambe le fasce difensive, adattandosi in una difesa a quattro o come centrocampista di fascia nel 3-5-2.

Cambiaso può crescere ancora molto, per questo è improbabile la cessione del giocatore anche se dovesse arrivare un'offerta importante.

Le dichiarazioni di Giovanni Bia su Andrea Cambiaso

L'agente sportivo di Andrea Cambiaso Giovanni Bia è stato intervistato da tuttomercatoweb.com, esprimendo commenti sul giocatore bianconero.

Ha affermato che l'ex terzino del Bologna e del Genoa sta gradualmente conquistando un posto nella squadra bianconera, evidenziando le qualità calcistiche dimostrate dal giocatore in varie situazioni.

Lo ha descritto come un giocatore un po' atipico e moderno, in grado di eccellere sia dal punto di vista difensivo che in quello offensivo. Secondo l'agente sportivo, si tratta di un tipo di giocatore che probabilmente sarebbe desiderato da tutti gli allenatori per le sue abilità di adattarsi oltre al fatto che può giocare su entrambe le fasce difensive.