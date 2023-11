Secondo le ultime di mercato la Juventus seguirebbe Joao Neves, centrocampista portoghese del Benfica che però piacerebbe anche all'Arsenal ed al Manchester United. Inoltre il giornalista sportivo Alfredo Pedullà a Sportitalia ha sottolineato come il club bianconero per gennaio cercherebbe un calciatore sulla mediana con le caratteristiche di Rodrigo De Paul.

La Juventus segue Joao Neves ma sul talento del Benfica ci sarebbero anche Manchester United ed Arsenal

La Juventus ed il suo direttore sportivo Cristiano Giuntoli sarebbero alla ricerca di un centrocampista giovane da aggiungere alla rosa e tra i preferiti dei bianconeri ci sarebbe il nome di Joao Neves.

Classe 2004 ed attualmente in forza al Benfica, Neves rappresenta uno dei maggiori prospetti del calcio portoghese e per questo motivo la Juventus gli avrebbe messo gli occhi addosso sin da quanto il fantasista lusitano è sceso in campo con le "Aquile" nella trasferta di Champions League contro l'Inter.

Secondo Fabrizio Romano oltre ai bianconeri però su Joao Neves si starebbero aggiungendo Arsenal e Manchester United. Nello specifico, alcuni emissari dei "Red Devils" sarebbero stati avvistati nell'ultima partita di campionato giocata tra lo Sporting Lisbona ed il Benfica. Una circostanza che potrebbe rendere ancora più complicato l'assalto ad un giocatore che attualmente avrebbe una valutazione di mercato vicina ai 20 milioni di euro.

Il Benfica in tutto questo, nell'ultimo rinnovo che ha fatto firmare a Joao Neves nello scorso agosto, non solo lo ha blindato legandosi a lui fino al prossimo 2028 ma ha anche inserito una clausola rescissoria nel suo contratto da 120 milioni di euro, un attestato di stima nei confronti di un giocatore che a settembre ha compiuto appena 19 anni.

Juventus, Pedullà sul mercato dei bianconeri: 'Giuntoli cerca un calciatore dalle caratteristiche di De Paul'

La Juventus in tutto questo avrebbe intenzione di rafforzarsi anche dalla prossima sessione invernale di mercato e secondo il giornalista Alfredo Pedullà i bianconeri avrebbero in mente una tipologia di calciatore ben precisa: "La Juve deve fare a gennaio, ma non vuole sbagliare Cerca un De Paul: possibilmente Rodrigo oppure un identikit con quelle caratteristiche.

Se arrivasse un esterno, magari quel Berardi corteggiato in estate, il salto sarebbe immediato". Queste le parole dette a Sportitalia da Pedullà che poi ha aggiunto sulla Juventus: "Non è detto che il mercato di gennaio ti faccia migliorare, ma di sicuro, in caso di acquisti, sarebbe una bella semina per l’estate".