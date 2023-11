La Juventus, a gennaio, cercherà un centrocampista da inserire in rosa e Alfredo Pedullà ha rivelato chi è il preferito di Cristiano Giuntoli: “Cerca un De Paul: possibilmente Rodrigo oppure un identikit con quelle caratteristiche”. I bianconeri, però, stanno valutando diversi profili visto che si sta parlando anche di giocatori come Pierre Emile Hojbjerg e Kalvin Phillips. In ogni caso la Juventus cercherà comunque un centrocampista visto le assenze di Nicolò Fagioli e Paul Pogba a causa delle loro vicende extracalcistiche. Ma i bianconeri potrebbero cercare anche un giocatore più offensivo come rivelato dallo stesso Alfredo Pedullà: “Se arrivasse un esterno, magari quel Berardi corteggiato in estate, il salto sarebbe immediato”.

La Juventus pensa al mercato

In merito alle future mosse dei bianconeri si è espresso Alfredo Pedullà su Sportitalia.com: “Certo, non è detto che il mercato di gennaio ti faccio migliorare”. In ogni caso a gennaio sono acquisti più che altro di riparazione ma che serviranno per seminare bene in vista dell’estate. Per la Juventus, come ha sottolineato Pedullà, si preannuncia comunque un periodo intenso: “Ma di sicuro, in caso di acquisti, sarebbe una bella semina per l’estate”.

In questa pausa per le nazionali, il tema che tiene banco per le varie squadre di calcio è sicuramente il mercato. Una delle società che dovrebbe essere più attiva è la Juventus. In estate Cristiano Giuntoli ha pensato maggiormente a proteggere i giocatori più importanti e le entrate sono state limitate.

A gennaio, però, bisognerà correggere alcune cose all’interno della rosa bianconera. In particolare ci sarà di rinfoltire il centrocampo che ha perso due pedine importanti. La Juventus cercherà giocatori esperti e che siano pronti all’uso.

La squadra pensa anche al campo

Mentre, la dirigenza della Juventus è concentrata sul mercato, la squadra pensa al match contro l’Inter del 26 novembre.

I bianconeri, però, in questi giorni non hanno a disposizione i nazionali. In più bisogna fare i conti anche con gli infortuni. L’ultimo ad essersi fatto male è Manuel Locatelli che ha riportato la frattura della X costola. Adesso ha già cominciato le terapie ma il giocatore sente ancora parecchio dolore. Dunque è difficile ipotizzare se recupererà per la gara contro l’Inter oppure no.

Mentre chi darà certamente forfait è Danilo. Alex Sandro, invece, riprenderà a lavorare parzialmente in gruppo nei prossimi gironi. Un altro dei calciatori che è fermo ai box è Timothy Weah. L’americano dovrebbe tornare in gruppo la prossima settimana e dopodiché sarà possibile stabilire se sarà a disposizione per il 26 novembre.