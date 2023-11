L'Inter potrebbe essere grande protagonista della prossima sessione estiva di Calciomercato, mentre sembra difficile che possa fare qualcosa a gennaio visto che la rosa a disposizione di Simone Inzaghi ha dimostrato di essere competitiva essendo prima in campionato e nel girone di Champions League, pur essendo a pari punti con la Real Sociedad. Non è escluso un cambio di proprietà che potrebbe portare dei benefici anche sul mercato con due grandi sogni nel cassetto che rispondono al nome di Florian Wirtz e Santiago Gimenez, tra i migliori talenti emergenti del calcio mondiale in forza rispettivamente al Bayer Leverkusen e al Feyenoord.

È probabile che il Napoli, seguendo le indicazioni del nuovo allenatore Walter Mazzarri, si rinforzerà nel mercato di gennaio. Il tecnico toscano ha firmato soltanto per sette mesi ma non vuole fare da comparsa: per questo motivo avrebbe chiesto almeno un rinforzo importante come Domenico Berardi, che già la scorsa estate avrebbe potuto lasciare il Sassuolo.

I due sogni di mercato dell'Inter: Wirtz e Gimenez

L'Inter avrebbe due grandi sogni di mercato in vista della prossima estate, soprattutto in caso di cambio di proprietà. Uno è Florian Wirtz che nonostante la giovane età, essendo un classe 2003, ha già una grande esperienza a livello internazionale. La valutazione del fantasista tedesco è molto alta, superiore ai 60 milioni di euro ma qualora dovesse esserci una cessione illustre in mezzo al campo (occhio a Nicolò Barella), non è da escludere un possibile tentativo per portarlo a Milano.

Il giocatore piacerebbe molto essendo in grado di giocare in diversi ruoli in mezzo al campo e sulla trequarti.

L'altro obiettivo dell'Inter sarebbe Santiago Gimenez, classe 2001 che in questa stagione ha segnato 13 gol in 12 partite di campionato a fronte di due gol in Champions League. La valutazione del centravanti messicano in questo caso è più alla portata, sui 35 milioni di euro ma non è da escludere che con il Feyenoord si possa anche provare ad inserire una contropartita tecnica tra Sebastiano Esposito, Filip Stankovic e Lucien Agoumé per abbassare l'esborso economico intorno ai 20-25 milioni di euro più bonus.

Mazzarri vorrebbe Berardi al Napoli

Walter Mazzarri è diventato il nuovo tecnico del Napoli firmando un contratto di sette mesi, ma non sono da escludere colpi di scena qualora dovesse fare molto bene. L'allenatore vuole giocarsi le sue carte e avrebbe fatto una richiesta in sede di mercato che risponde al nome di Domenico Berardi.

Il Sassuolo lo valuta intorno ai 30 milioni di euro ma gli azzurri proveranno a mettere sul piatto 15 milioni di euro più 5 di bonus e il cartellino di Zerbin o Gaetano, valutati sui 10 milioni di euro.