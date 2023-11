Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus per la prossima estate sognerebbe il colpo Florian Wirtz, centrocampista che il Bayer Leverkusen valuterebbe circa 85 milioni di euro, cifra che almeno in questo momento renderebbe questo rumor di mercato poco più di una suggestione .

Intanto il club bianconero per gennaio avrebbe messo nel mirino Rodrigo De Paul, mediano dell'Atletico Madrid che la società spagnola però non vorrebbe cedere in prestito.

Juve: i bianconeri sognano per l'estate Florian Wirtz del Bayer Leverkusen

Che la Juventus voglia aggiungere alla propria rosa un centrocampista di qualità nelle prossime sessioni di mercato non è un segreto e fra i tanti nomi che il club bianconero valuterebbe per la prossima estate ci sarebbe anche quello di Florian Wirtz.

Il tedesco classe 2003 fa attualmente parte della rosa del Bayer Leverkusen, squadra attualmente in lotta per la vetta in Bundesliga, con la quale sta macinando prestazioni di altissimo livello condite da gol ed assist.

Nonostante sia un classe 2003, Wirtz viene già considerato uno dei giocatori europei più promettenti in circolazione e non è un caso che la sua valutazione ad oggi si attesterebbe intorno agli 85 milioni di euro. Una cifra proibitiva per le attuali casse della Juventus, che comunque in caso di qualificazione alla prossima ricchissima Champions League potrebbe incassare fino ai 100 milioni di euro. Inoltre in estate alcuni elementi attualmente in rosa potrebbero anche partire, come ad esempio Dusan Vlahovic, permettendo in tal caso alla Juve di avere quella liquidità necessaria per tentare di acquisire un prospetto come Wirtz.

Nel complesso comunque l'operazione per la Juventus apparirebbe molto complicata non solo per i costi, ma anche per le tante squadre che osserverebbero il gioiellino tedesco. Su di lui infatti ci sarebbero gli occhi di top club come PSG e Manchester City.

Juventus, per gennaio piace De Paul ma l'Atletico Madrid non si muoverebbe dalla valutazione di 30 milioni di euro

La Juventus valuterebbe intanto per gennaio un rinforzo a centrocampo, con il nome di Rodrigo De Paul che piacerebbe da tempo ai bianconeri. Il club piemontese avrebbe dunque incominciato a trattare con l'Atletico Madrid per capire i margini di manovra sull'operazione, ma le richieste degli spagnoli sarebbero poco incoraggianti.

Secondo le ultime di mercato infatti, i "Colchoneros" vorrebbero monetizzare con la cessione a titolo definitivo di De Paul per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Differente invece sarebbe la formula richiesta dalla Juventus, che gradirebbe prendere l'argentino in prestito ed eventualmente poi riscattarlo in estate.