Nelle scorse ore il giornalista sportivo Marcello Chirico ha registrato un video sul proprio canale Youtube parlando della Juventus, del terzo pareggio consecutivo ottenuto in campionato dai bianconeri, delle difficoltà di Dusan Vlahovic e della scelta di Thiago Motta di sostituire nella gara col Napoli il serbo con Timothy Weah.

Chirico: 'Lo 0-0 sta diventato un risultato incubo per i bianconeri, media gol segnati è da squadra che si deve salvare'

Il giornalista sportivo Marcello Chirico ha parlato su Youtube della Juventus e del pareggio conquistato conquistato dai bianconeri col Napoli: "Questo 0-0, il terzo consecutivo, è diventato un po' un incubo per la Juve.

La vera squadra di Motta l'abbiamo vista contro formazioni del calibro di Empoli e PSV e non capisco perché la squadra non riesca a replicare quelle prestazioni con avversari come Roma e Napoli. Poi per carità abbiamo assistito a grandi prestazioni difensive come quella col Napoli, dove Thiago è riuscito a contenere le offensive di gente come Lukaku, McTominay e Kvara. Il problema è che il calcio è fatto anche di gol segnati e la Juve ha una media da squadra che si deve salvare".

Il giornalista ha dedicato un pensiero poi alle difficoltà palesate da Vlahovic: "Ora molti si stanno accorgendo che il serbo è un problema per questa squadra. Il classe 2000 può infatti giocare con Motta, con Allegri, con Guardiola o con Klopp ma il risultato sarà sempre lo stesso e questo perché è un giocatore sopravvalutato".

Chirico ha infine chiosato il suo video commentando la scelta tattica di Motta di cambiare Vlahovic per Weah: "Non ho capito perché l'allenatore ha deciso di mettere l'americano come punta centrale. Il papà aveva doti da bomber, lui invece ha bisogno di campo per correre".

Juventus, i tifosi rispondono a Chirico: 'Secondo me Motta vuole fare troppo il fenomeno, non ho capito perché ha tolto Vlahovic'

Le parole scritte da Marcello Chirico hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi della Juventus: "Secondo me Motta, vuole fare troppo il fenomeno, non ho capito perché ha tolto Vlahovic, poteva causare pericoli e magari punizioni.

Poi giocare ancora con il centrocampo della scorsa stagione dopo aver speso tantissimo durante il mercato. Per me anche Danilo deve giocare, visto che è pericoloso sui corner", scrive un utente su Youtube.

Un altro aggiunge: "Assurdo non mettere Yildiz o Gonzalez punta. Spero che Motta eviti di fare, in futuro, mosse per stupire, robe del tipo Montero terzino sinistro in Champions, basta con le insensatezze".

Infine un utente si erge in difesa di Vlahovic sottolineando: "Non difendo assolutamente Vlahovic che ha delle lacune evidenti , ma vorrei ricordare che il tanto declamato ed osannato Haaland , ha giocato due volte contro una squadra italiana, l'Inter, senza toccare palla in nessuno dei due match. Questo per dire che giocare in Italia è difficile, specie quando incontri squadre che fanno catenaccio".