Nelle scorse ore l'agente sportivo Rafaela Pimenta ha parlato al meeting AIFA del suo assistito Paul Pogba, sottolineando come il centrocampista della Juventus stia lavorando per farsi trovare pronto nel momento in cui potrà scendere nuovamente in campo.

Anche il presidente del club piemontese Gianluca Ferrero all'assemblea degli azionisti ha parlato del giocatore francese e della posizione d'attesa che ha intrapreso la società bianconera nei confronti della sua vicenda. Più drastico invece è stato Luciano Moggi, ex dirigente che a Radio BiancoNera ha evidenziato come i rapporti tra Pogba e la Juventus sarebbero ai minimi storici.

Pimenta su Pogba: 'Ottimista e sta lavorando ogni giorno per farsi trovare pronto per quando potrà tornare'

L'agente sportivo Rafaela Pimenta è stata intervistata dai giornalisti astanti nel meeting nazionale AIFA e parlando di uno dei suoi assistiti, Paul Pogba, ha detto: "È ottimista per natura, sta lavorando ogni giorno. Quando potrà giocare si farà trovare pronto. Lui è nato pronto".

Il calciatore francese, attualmente sospeso per essere stato trovato positivo alla sostanza Dhea nei controlli antidoping, starebbe preparando un ricorso, notizia confermata la settimana scorsa direttamente dalla sua agente Rafaela Pimenta: "Stiamo lavorando a un ricorso in appello. Essendo avvocato, so che bisogna discuterne soltanto a livello legale.

Per ora l'unica cosa che posso dire è che ho una speranza. Ogni volta che gli capita qualcosa di brutto, Paul fa del suo meglio per trovare una lezione e impararla. Mi piace questo aspetto del suo carattere, l'ho sempre trattato bene e con il massimo rispetto".

Ferrero: 'Pogba? Non abbiamo particolari novità, siamo in attesa degli sviluppi dei procedimenti'

Di Paul Pogba ha parlato anche il presidente della Juventus Gianluca Ferrero, che nell'assemblea degli azionisti ha detto del francese: "Siamo dispiaciuti, ovviamente, molto dispiaciuti come consiglio, come singoli e come società intera per quanto successo ai nostri calciatori Pogba e Fagioli.

Su Pogba rimaniamo in attesa, sapete che c'è questo processo che dovrebbe partire per doping, non abbiamo particolari novità, restiamo in attesa degli sviluppi del procedimento"

Juventus, Moggi: 'Pogba ha un rapporto agli sgoccioli con il club bianconero'

Infine anche l'ex dirigente della Juventus Luciano Moggi ha parlato a Radio BiancoNera di Paul Pogba e del rapporto che il francese avrebbe ad oggi con il club piemontese: "Pogba ha un rapporto agli sgoccioli con la Juventus. È evidente che, se viene squalificato per un determinato periodo, la Juventus potrebbe dargli solo 2.000-3.000 euro o rescindergli il contratto. Io non lo avrei riportato alla Juventus. Se si pensa al giovane che hai lasciato andare e che stava benissimo e si pensa a questo giocatore, parliamo di due calciatori diversi".