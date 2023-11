Nelle scorse ore l'ex difensore Andrea Ranocchia parlando a Telelombardia del derby d'Italia ha messo in guardia l'Inter da una Juventus sempre pericolosa in questo tipo di partite.

Il giornalista sportivo Michele Haimovici a Radio BiancoNera ha invece sottolineato l'importanza e le ripercussioni che avrebbe una vittoria sia in casa bianconera che in quella nerazzurra.

Infine l'ex calciatore Domenico Marocchino a TMW Radio ha evidenziato che lo sfavore dei pronostici potrebbe essere un vantaggio per gli uomini di Allegri.

Ranocchia: 'Vedo bene i nerazzurri, ma la Juventus in queste partite sa tirare fuori qualcosa in più'

L'ex calciatore Andre Ranocchia è stato intervistato nelle scorse ore da Telelombardia e parlando di Juventus-Inter del prossimo 26 novembre ha detto: "La vedo bene, l'Inter è una squadra con esperienza, solidità e maturità importanti. La Juventus è sempre la Juventus: in queste partite qui tutti i giocatori tirano fuori qualcosa in più. Mi auguro che vada bene per noi. Non penso che le squadre si snatureranno per questa partita. L'Inter ha trovato il suo modo di giocare creando tante occasioni, avendo spesso il possesso palla, ha qualità e amano costruire".

Ranocchia, restando sul derby d'Italia, ha poi evidenziato come l'Inter sarà la squadra che detterà i tempi della partita con la Juventus che resterà in attesa nella propria metà campo cercando di sfruttare le occasioni lasciategli su contropiede.

L'ex calciatore ha infine concluso il proprio intervento sottolineando come le due squadre interpretino una tipologia di gioco praticamente opposta rispetto alla rivale.

Haimovici: 'Se vince l'Inter avrà più convinzione, se vince la Juve verrà eletta la vera antagonista dei nerazzurri'

Anche il giornalista sportivo Michele Haimovici ha parlato di Juventus-Inter: "In caso di successo, crescerebbe tantissimo la consapevolezza per entrambe le squadre.

Se prevalesse l'Inter, avrebbe ancora più convinzione di avversarie non alla sua altezza, anche perché negli scontri diretti con le rivali ha sempre fatto bene. Al contrario, se a conquistare il bottino pieno sarebbe la Juve, bisognerebbe definitivamente eleggerla a vera antagonista del club di Zhang".

Haimovici restando sul tema derby d'Italia ha poi sottolineato come il risultato di Juventus-Inter non inciderà sull'andamento del campionato, in quanto alla fine della stagione mancheranno ancora tante partite di Serie A e coppa.

Marocchino su Juve-Inter: 'Non è detto che se giochi contro una squadra alla tua altezza vinci'

Infine, anche l'ex calciatore Domenico Marocchino ha parlato di Juventus-Inter a TMW Radio: "Inter favorita? Non è detto che se giochi contro una squadra che non è alla tua altezza vinci. Anzi, puoi andare in difficoltà, perché non riesci a capire come reagirà. Questo può essere un piccolo vantaggio per la Juventus".

Marocchino ha poi concluso parlando di Marcus Thuram: "È forte di quadricipite, vuol dire che quando parte è esplosivo, intelligente in ogni zona del campo o quasi. Un altro giocatore che mi piace tanto è Zirkzee".