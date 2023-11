L'ex giocatore della Juventus Fabrizio Ravanelli, durante un intervento a Tv Play, ha condiviso le sue opinioni sulla corsa allo scudetto, evidenziando la posizione di leadership dell'Inter non solo in base alla classifica attuale. Ravanelli ha sottolineato come la squadra di Inzaghi possa essere l'unica in grado di prendere il volo in questa competizione, mentre ha indicato il Napoli di Rudi Garcia come un'altra squadra che, per la qualità della rosa, potrebbe reggere il confronto, nonostante attualmente sia staccata di sette punti dalla vetta.

Ha poi aggiunto che la Juventus potrebbe rientrare nella lotta per il campionato, soprattutto se la società bianconera farà due acquisti nel mercato di gennaio.

Fabrizio Ravanelli ha parlato della lotta per il campionato

'A gennaio, Massimiliano Allegri forse avrà dal mercato un paio di giocatori, così da poter lottare fino alla fine per lo scudetto'. Queste le dichiarazioni di Fabrizio Ravanelli a Tv Play di Calciomercato.it. L'ex giocatore ha parlato della determinazione dimostrata dalla Juventus anche se attualmente, a sua detta, la squadra bianconera non è all'altezza di Inter e Napoli, dal punto di vista tecnico. L'ex giocatore della Juventus ha riconosciuto il lavoro di Allegri nel gestire la squadra, soprattutto considerando le problematiche a centrocampo, dove sono venuti a mancare Pogba e Fagioli.

Fabrizio Ravanelli ha suggerito che il mercato può dare un contributo importante alla società bianconera. Su Allegri ha aggiunto che è un tecnico che piace o non piace, ma che oggettivamente si è dimostrato bravo nel gestire la Juventus nelle ultime stagioni.

In merito invece al Milan, Ravanelli ha dichiarato che attualmente sembra ci siano tensioni fra i giocatori, lo dimostrerebbero anche le reazioni nel post Napoli-Milan di Giroud e Rafael Leao.

Inoltre, ha aggiunto che il Milan non ha vinto nessun scontro diretto in questo inizio di stagione, pareggiando solo contro il Napoli.

Il mercato della Juventus

A proposito di mercato, la Juventus valuta l'acquisto di due centrocampisti, come sottolineato da Ravanelli. Si parla soprattutto di Lazar Samardzic dell'Udinese e di Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid, che potrebbero approdare a Torino in prestito con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi stagionali, su tutti la qualificazione alla Champions League.

La società bianconera valuta anche il mercato francese, in particolar modo due giocatori come Khephren Thuram del Nizza e il centrocampista dello Strasburgo Habib Diarra, già valutato dalla società bianconera nel recente calciomercato estivo.