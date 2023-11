La Juventus in queste ore sta lavorando intensamente per preparare la gara contro la Fiorentina del 5 novembre. Il grande dubbio di formazione riguarda l’attacco, reparto in cui Max Allegri ha problemi di abbondanza. Infatti Moise Kean è in ottima forma e sembra difficile poterlo togliere dai titolari, ma adesso stanno bene anche Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Per questo motivo i tre giocatori sono in lizza per i due posti in attacco e la decisione finale verrà presa solo a ridosso della partita contro la Fiorentina.

Inoltre mister Allegri dovrà valutare come sostituire Timothy Weah a centrocampo

Nulla da fare per Danilo

Qualche settimana fa Danilo ha riportato una lesione muscolare di basso grado, la prognosi per questo tipo di infortunio è di circa 20 giorni.

Perciò l’ipotesi per il rientro del brasiliano era inizialmente stata fissata al 5 novembre. In questi giorni, però, le cose non sono andate per il verso giusto e il giocatore sente ancora dolore.

Danilo continua ad allenarsi a parte e le speranza di averlo a disposizione la gara contro la Fiorentina sono ridotte al minimo. Resta da capire se il capitano della Juventus tornerà contro il Cagliari o se rimanderà ulteriormente il suo rientro alla sfida del 26 novembre contro l’Inter. In questo periodo a prendere il posto di Danilo è stato Daniele Rugani che anche contro i viola sarà titolare con Federico Gatti e Gleison Bremer.

Inoltre da più di un mese la Juventus non ha a disposizione nemmeno Alex Sandro, fermo da metà settembre e che dovrebbe tornare dopo la sosta dopo una lesione di medio grado, questo tipo di infortunio richiede un mese e mezzo di stop.

Cambiaso a destra

Per la Juventus ci sono alcune assenze soprattutto a centrocampo. Infatti lo stop di Timothy Weah ha creato un‘ulteriore difficoltà ad Allegri. Il forfait dell’americano si aggiunge alle pesanti assenze di Nicolò Fagioli e Paul Pogba. Adesso il tecnico livornese deve decidere se spostare nuovamente Weston McKennie a destra, inserendo Fabio Miretti tra i titolari: in questo caso però in panchina ci sarebbe un solo centrocampista di ruolo ovvero Hans Nicolussi Caviglia.

In alternativa è probabile che Allegri decida di lasciare Weston McKennie in mezzo, con lo spostamento di Andrea Cambiaso sulla destra. Anche in questo caso, però, la scelta finale verrà presa nelle prossime ore. Qualcosa in più si capirà questo sabato 4 novembre quando è in programma la conferenza stampa di Massimiliano Allegri che si terrà alle ore 11:30.