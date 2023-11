Il giocatore della Juventus Daniele Rugani è intervenuto in una diretta sul canale Twitch della Vecchia Signora, condividendo dettagli interessanti sulla vittoria della squadra contro la Fiorentina e riflettendo sulla sua crescita personale e tattica nel corso degli anni.

Daniele Rugani sulla vittoria della Juventus contro la Fiorentina

Il centrale difensivo Daniele Rugani ha espresso soddisfazione per la vittoria contro la Fiorentina, sottolineando la solidità difensiva e l'importanza di ottenere una vittoria anche quando la squadra ha dovuto affrontare momenti difficili.

Ha riconosciuto che la squadra ha sofferto per gran parte della partita, ma la sensazione di solidità difensiva ha reso difficile per l'avversario segnare. Nonostante la gioia per la vittoria, Rugani ha espresso il desiderio di giocare in modo più brillante, mirando a una vittoria che sia non solo efficace ma anche di alto livello tecnico.

La crescita come uomo e giocatore di Rugani

Riguardo alla crescita personale e professionale Rugani ha sottolineato l'evoluzione e la maturità che ha acquisito nel tempo. Ha parlato del cambiamento nella prospettiva sulle sfide e sulle responsabilità, menzionando l'essere padre da tre anni come un punto di svolta nella sua vita. Ha condiviso un insegnamento di Giorgio Chiellini, il quale ha sottolineato come la parte migliore della sua carriera sia arrivata dopo i 33 anni, evidenziando l'importanza della maturità mentale oltre a quella fisica per un calciatore.

'Non sono nato difensore. Facevo un sacco di gol una volta, ero centrocampista, battevo punizioni e falli laterali. Mi piaceva fare gol, ero di inserimento'. Queste le dichiarazioni di Daniele Rugani in merito alla sua crescita calcistica, passando da centrocampista a centrale difensivo. Ha aggiunto che dal primo anno del settore giovanile è stato spostato nel settore difensivo.

Il giocatore della Juventus Rugani ha parlato anche del suo compagno di squadra Huijsen

Nel suo commento sulla crescita di Huijsen Daniele Rugani ha espresso una valutazione positiva sul giovane giocatore, sottolineando il suo potenziale e la possibilità di un futuro calcistico rilevante. Rugani ha enfatizzato che, nonostante Huijsen sia ancora all'inizio del suo percorso, il giocatore ha un'opportunità significativa di crescita e successo.

Rugani ha ribadito l'importanza per Huijsen di trarre vantaggio dall'opportunità di allenarsi con la squadra principale, sottolineando come osservare e partecipare a certe situazioni sia un aspetto cruciale per il suo sviluppo. Rugani ha confrontato la situazione attuale di Huijsen con la propria esperienza iniziale, quando arrivò alla Juventus e aveva l'opportunità di allenarsi con difensori esperti come Chiellini, Barzagli e Bonucci.