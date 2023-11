In una recente intervista su TV Play l'ex preparatore di Gianluigi Donnarumma al Milan Luigi Turci ha elogiato l'atteggiamento del portiere italiano e la sua performance nella gara che il PSG ha recentemente disputato col Milan, sottolineando la sua tenuta mentale e personalità in un match difficile, considerando i tanti fischi ricevuti a San Siro. Turci ha poi aggiunto che secondo lui in futuro potrebbe sostituire Szczesny alla Juventus.

L'x portiere Turci ha elogiato Donnarumma

"Negli ultimi decenni la Juventus ha sempre avuto il portiere della Nazionale.

Potrebbe essere il futuro della Juve, ma solo per il dopo Szczesny, anche per questioni economiche", sono state queste le dichiarazioni su Donnarumma da parte di Luigi Turci a Tv Play di Calciomercato.it.

L'ex portiere ha affermato “Non esistono al mondo che hanno la carriera di Donnarumma. A 16 anni era titolare al Milan, ha vinto un Europeo e può dirsi titolare in una squadra come il PSG".

Gianluigi Donnarumma ha un contratto con il Paris Saint Germain fino a giugno 2026 e una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro. Il suo ingaggio attuale è di 12 milioni di euro a stagione, cifra che attualmente sarebbe considerata eccessiva per la Juventus, considerando l'esigenza di alleggerire il bilancio societario.

Il futuro professionale di Szczesny

Intanto il portiere della Juventus Szczesny ha recentemente dichiarato nel post partita di Fiorentina-Juve a Sportmediaset che vuole pensare solo Juve per il suo futuro. Ha inoltre espresso la sua fiducia nel reparto difensivo della squadra e ha sottolineato che il suo impegno è esclusivamente rivolto alla società bianconera.

Tuttavia ha accennato che il futuro potrebbe portare a cambiamenti anche in considerazione dell'età che avanza. Attualmente il polacco ha un contratto con la società bianconera fino a giugno 2025 e alcuni media sportivi hanno parlato di recente di un interesse del Real Madrid per lui, anche se tale indiscrezione però non ha trovato conferme fra i giornali sportivi italiani

Il mercato della Juventus in porta

La Juventus dovrebbe confermare Szczesny pure la prossima stagione, anche se comunque la società bianconera valuta il futuro e giocatori che alla lunga potrebbero prendere il posto del nazionale della Polonia.

Non è da scartare che in prospettiva possa avere delle possibilità per la maglia da titolare anche Mattia Perin, che in questo inizio di stagione non ha ancora raccolto minutaggio e dovrebbe essere il titolare di Coppa Italia. L'ex Genoa ha un contratto in scadenza a giugno 2025 con la società bianconera.