La Juventus è al lavoro in vista del Calciomercato invernale. Fra le esigenze principali della società bianconera ci sarebbe quella di migliorare il centrocampo. Uno dei nomi avvicinati alla società bianconera è Lazar Samardzic, si tratterebbe di investimento sostenibile considerando che il giocatore si accontenterebbe di un ingaggio da 1,2 milioni di euro a stagione guadagnandone adesso circa 400 mila euro annui all'Udinese.

Ad agevolare il suo approdo a Torino già nel mercato di gennaio sarebbe anche i buoni rapporti professionali fra Udinese e Juventus consolidatosi ulteriormente con l'arrivo nelle società bianconera come Football Director di Cristiano Giuntoli.

Quando era al Napoli il dirigente toscano ha trattato diversi giocatori con i friulani, su tutti Zielinski, Allan e Meret.

Si parla di un'intesa economica fra l'Udinese e la Juventus per un prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi stagionali, fra questi la qualificazione alla Champions League.

Il giocatore Samardzic potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il centrocampista Lazar Samardzic sarebbe sempre più vicino all'approdo alla Juventus nel mercato di gennaio. Raggiunta da tempo l'intesa contrattuale fra il giocatore e la società bianconera, si starebbe lavorando a quella con l'Udinese sulla base di un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi stagionali, fra questi la qualificazione alla Champions League per la stagione 2024-2025.

La Juventus valuta anche l'inserimento di contropartita tecnica gradita alla società friulana. Potrebbe essere il francese Marley Aké, già all'Udinese in prestito in questa stagione, o eventualmente un giovane della Juventus Next Gen. L'eventuale arrivo di Samardzic si andrebbe ad aggiungere ad un possibile altro acquisto di un centrocampista considerando che la Juventus deve sostituire gli squalificati Pogba e Fagioli e che Nonge dovrebbe ritornare in Juventus Next Gen da gennaio perché utile alla squadra di Brambilla.

Il resto del mercato della Juve

La Juventus valuta altri centrocampisti per il mercato di gennaio. Si lavora sul campionato francese, essendoci diversi giovani che potrebbero rappresentare un investimento per il presente e per il futuro. Piace Khephren Thuram del Nizza, in scadenza di contratto con la società francese a giugno 2025. L'altro nome seguito dalla società bianconera è quello di Habib Diarra dello Strasburgo, già seguito dalla società bianconera nel recente calciomercato estivo.