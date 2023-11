Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando l'arrivo di un rinforzo a centrocampo nel mercato di gennaio. I nomi principali valutati dalla società bianconera sono quelli d Hojbjerg, Samardzic e De Paul. Fra questi, sembra che il favorito di Giuntoli sia il centrocampista della nazionale della Serbia, attualmente all'Udinese. In Monza-Udinese della scorsa giornata di campionato, la società bianconera avrebbe valutato da vicino anche il giocatore Andrea Colpani, che ha segnato il gol de pareggio per l'1 a 1 finale.

La Juve valuterebbe l'acquisto di Samardzic a gennaio e di Colpani nel calciomercato estivo

Il centrocampista della nazionale della Serbia, Lazar Samardzic, ha vissuto un'estate impegnativa, con il trasferimento all'Inter che non si è concretizzato. Tuttavia, sembra destinato a fare il salto verso una grande società già a gennaio. Si parla infatti di un possibile approdo alla Juventus in prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi stagionali, fra questi anche la qualificazione in Champions League da parte della società bianconera.

Nell'ultima partita fra Monza e Udinese, non solo la prestazione del centrocampista serbo ma anche quella di Andrea Colpani, giocatore del Monza, sarebbero state valutate da vicino.

Colpani, centrocampista di 24 anni cresciuto nel vivaio dell'Atalanta, si sta dimostrando come uno dei migliori giovani del campionato italiano e sta aiutando la squadra di Palladino con gol e prestazioni di rilievo. Il suo talento ha suscitato interesse non solo della Juventus, ma anche dell'Inter e della Lazio. I bianconeri stanno valutando Colpani da diversi mesi e in caso di una sua cessione, la società potrebbe investire 20 milioni di euro, che sarebbe la valutazione di mercato stabilita dal Monza per il cartellino del giocatore.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare il centrocampo a gennaio con due giocatori, considerando la squalifica di Fagioli e quella attesa di Pogba, oltre al fatto che il giovane Nonge, attualmente in prima squadra, dovrebbe far ritorno nella Juventus Next Gen per aiutare la squadra di Brambilla a raggiungere almeno la qualificazione ai play off per la promozione in Serie B.

La società bianconera valuta soprattutto il mercato francese: due dei nomi che piacciono sono quelli di Khephren Thuram del Nizza, in scadenza di contratto con la società francese a giugno, e di Habib Diarra dello Strasburgo, già valutato dalla Juve nel recente Calciomercato estivo.