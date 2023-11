La Juventus è già a lavoro sul fronte del Calciomercato e sembra decisa a considerare diverse opportunità offerte da giocatori in scadenza di contratto per la stagione 2024-25. Dopo due stagioni potrebbe quindi ritornare ad attingere sul mercato dei parametri zero. Si valutano soprattutto due giocatori protagonisti a Madrid, uno nell'Atletico, e l'altro nel Real. Parliamo del centrale difensivo Mario Hermoso e del terzino destro Lucas Vazquez.

I giocatori Mario Hermoso e Lucas Vazquez possibili acquisti per il 2024-25

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando la possibilità di ingaggiare almeno due giocatori a parametri zero nella stagione 2024-25: Mario Hermoso e Lucas Vazquez, in forza rispettivamente all' Atletico Madrid e al Real Madrid.

Hermoso, che ha compiuto ventotto anni lo scorso giugno, si distingue come un difensore centrale dal piede mancino versatile, adatto anche a giocare come laterale in una difesa a quattro. La Juventus potrebbe considerarlo come un valido sostituto naturale per Alex Sandro, il cui contratto scade a fine stagione.

Lucas Vazquez, invece, rappresenterebbe un jolly ideale per le esigenze tattiche di Allegri. Il calciatore spagnolo può operare come laterale destro, esterno alto e addirittura mezz'ala. Le voci provenienti dalla Spagna suggeriscono che la Juventus sia pronta a stringere per Vazquez nelle prossime settimane con l'intenzione di fargli firmare un pre-contratto.

Parliamo di giocatori che hanno esperienza internazionale e che ritornerebbero utili alla squadra bianconera anche in previsione di una eventuale qualificazione alla prossima Champions League.

Mario Hermoso, come già anticipato, potrebbe andare a sostituire Alex Sandro che difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con la società bianconera. Può giocare nella difesa a quattro e in quella a tre come centrale difensivo, ma anche terzino sinistro. Per quanto riguarda Vazquez, arriverebbe come alternativa a Weah, soprattutto se Allegri dovesse continuare ad affidarsi al 3-5-2.

Il giocatore del Real Madrid può essere schierato su tutti i ruoli della fascia destra, una duttilità che piace molto al tecnico bianconero.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora anche per il mercato di gennaio con l'esigenza di rinforzare il centrocampo. Si valuta soprattutto il mercato inglese. Per quanto riguarda invece le cessioni, potrebbe lasciare Torino, anche se non a gennaio ma nel calciomercato estivo, Dusan Vlahovic. Al suo posto potrebbe arrivare Alvaro Morata.