In un'intervista con Tv Play di Calciomercato.it, Giovanni Cobolli Gigli ha espresso critiche nei confronti della gestione economica delle ultime stagioni della Juventus, con perdite di 650 milioni di euro che hanno portato a inevitabili aumenti di capitale. L'ex presidente della Juventus ha voluto però aggiungere come la nuova gestione societaria potrebbe migliorare la situazione finanziaria andando anche a diminuire il monte ingaggi.

L'ex presidente Giovanni Cobolli Gigli ha parlato dei 650 milioni persi dalla società negli ultimi tre anni

'La Juve ha perso 650 milioni in tre anni ed è stata costretta a fare aumenti di capitale, segno che qualcosa non funzionava'.

Queste le dichiarazioni di Giovanni Cobolli Gigli. L'ex presidente della Juventus ha aggiunto: 'Nel primo trimestre di questa stagione andrà ancora incontro a tante passività, ma risparmiando sugli ingaggi si potrebbe ritrovare dei soldi e investirli nel mercato di gennaio'. In merito al calciomercato invernale, secondo Cobolli Gigli, se dovessero arrivare dei centrocampisti si potrebbe vedere una squadra meno difensiva, oltre ad avere un settore avanzato importante che ancora non ha evidenziato tutte le sue qualità.

Su Juventus-Inter del 26 novembre

Altro argomento di discussione dell'intervista con protagonista Giovanni Cobolli Gigli è stato il prossimo derby d'Italia contro l'Inter, in calendario il prossimo 26 novembre.

L'ex presidente della società bianconera ha riconosciuto il buon momento dell'Inter, guidata da un allenatore di valore come Simone Inzaghi e da un manager esperto come Marotta. Tuttavia, ha sottolineato che la Juventus sta dando segnali positivi in termini di risultati e punti, nonostante alcune lacune nel gioco. Ha descritto la partita come importante, ma non determinante, evidenziando l'ambizione della Juventus di chiudere tra le prime quattro in classifica.

Sulla lotta per il titolo nel campionato italiano, Cobolli Gigli ha osservato che la Juventus ha affrontato una situazione complicata lo scorso anno con i dieci punti di penalizzazione, ma ha notato che la squadra è al di sopra dei numeri dell'ultimo anno in cui vinse il campionato sottolineando che, nonostante alcune prestazioni non esaltanti, i risultati attuali stanno dando ragione alle scelte fatte in estate.

La dodicesima giornata del campionato di Serie A

A proposito di lotta per il campionato, la vittoria della Juventus contro il Cagliari per 2 a 1 ha consolidato il secondo posto dei bianconeri, che hanno allungato sul Milan terzo, portandosi a +6 e sul Napoli quarto, distante 8 punti. L'Atalanta quinta è a -9. Vince anche l'Inter la sfida contro il Frosinone.