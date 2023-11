Nonostante il campionato sia di nuovo alle porte con il big match tra Juventus e Inter in programma domenica sera all'Allianz Stadium di Torino, i bianconeri continuano a guardare comunque al calciomercato ma prima di analizzare possibili acquisti o cessioni andrà affrontata la situazione legata ad Adrien Rabiot, che a giugno andrà in scadenza di contratto.

Rabiot potrebbe prolungare il contratto con la Juventus, Allegri lo considera un punto fermo

La società bianconera sarebbe pronta ad offrire al francese un contratto di almeno tre anni garantendogli più o meno lo stesso ingaggio che percepisce attualmente.

Il centrocampista ha dimostrato di tenere molto alla maglia della Juventus, a riprova di ciò la scorsa stagione ha deciso di prolungare per un solo anno nella speranza di poter firmare un accordo più robusto il giugno dopo, col club possibilmente di nuovo in Champions League e dunque in grado di utilizzare le ingenti risorse che la massima rassegna europea garantisce.

E' stato Massimiliano Allegri a renderlo il calciatore totale che è oggi: Rabiot sa difendere e intercettare le linee di passaggio avversarie ma sa anche accompagnare la manovra offensiva ed inserirsi. L'anno scorso sono arrivati 10 gol, quest'anno una rete contro l'Udinese e l'assist decisivo per il gol di Milik contro il Lecce.

L'allenatore gli ha anche concesso il ruolo di vice capitano, in assenza di Danilo (infortunato) ha anche indossato la fascia di capitano in Milan vs Juventus 0-1 con gol di Locatelli.

Insomma il club ci punta molto ma da gennaio il francese potrà firmare per un'altra società, bisogna dunque affrettare i tempi per la firma del prolungamento: su di lui ad oggi si registrerebbe soprattutto l'interesse dell'Atletico Madrid di Diego Simeone.

La situazione contrattuale degli altri giocatori della Juventus

Venendo agli altri calciatori in rosa, la Juventus starebbe lavorando anche al rinnovo di Dusan Vlahovic, che dalla stagione 2025-2026 guadagnerà 12 milioni netti: il ds Cristiano Giuntoli vorrebbe dunque spalmarne l'ingaggio rinnovando per uno o due anni. Federico Gatti, Manuel Locatelli e Nicolò Fagioli hanno già rinnovato, presto toccherà a Bremer e Rugani (il cui contratto è in scadenza a giugno 2024), dopo sarà il turno di Federico Chiesa, cui il club vorrebbe proporre altri due anni di contratto sempre agli attuali 5 milioni netti l'anno magari con l'aggiunta di alcuni bonus.