Il futuro del Real Madrid

Il Real Madrid si prepara a un cambio di rotta significativo, con il presidente Florentino Perez alla ricerca di un successore per sostituire l'attuale allenatore Carlo Ancelotti, in scadenza il prossimo giugno, dopo tre anni nella capitale spagnola. Mentre le voci su un possibile accordo tra Ancelotti e la Federcalcio brasiliana si intensificano, il focus si sposta sul potenziale nuovo tecnico dei Blancos: le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna indicano, infatti, che Perez starebbe pensando anche a Roberto De Zerbi per guidare il Real Madrid nella prossima stagione.

L'alternativa sarebbe lo spagnolo Xabi Alonso, attualmente in testa alla Bundesliga tedesca con il Bayer Lekerkusen e peraltro ex calciatore proprio del Real.

La volontà del presidente Perez sarebbe comunque quella di puntare su un allenatore "emergente", anche per costruire una squadra giovane e talentuosa, in linea con la strategia a lungo termine del club.

I possibili contatti fra De Zerbi e il Real

Secondo quanto scrive il quotidiano spagnolo 'Sport' ci sarebbero già stati dei primi contatti fra la dirigenza madrilena e l'attuale allenatore del Brighton.

In base a quanto trapela il presidente Florentino Perez considererebbe De Zerbi già pronto per una sfida come quella di guidare un club del calibro del Real Madrid e ne apprezza in particolare la capacità di lanciare dei giovani e di rilanciare giocatori.

Ex calciatore fra le altre del Napoli, Roberto De Zerbi ha 44 anni e ha iniziato la propria esperienza da allenatore con i bresciani del Darfo Boario fra i dilettanti, poi aveva guidato il Foggia in Serie C, prima del salto in Serie A sulle panchine di Palermo, Benevento e Sassuolo. Nel 2021 era passato agli ucraini dello Šachtar, mentre dal 2022 allena gli inglesi del Brighton.