Ha 22 anni, gioca a destra come terzino ma può essere impiegato per agire a tutta fascia: lui è Vanderson de Oliveira Campos, conosciuto più semplicemente come Vanderson, di proprietà del Monaco ed è il nome nuovo per le fasce della Juventus.

Il settore in rosa è al momento presidiato soltanto da Timothy Weah, ai box per infortunio, con Massimiliano Allegri che impiega spesso nel ruolo, adattandolo, anche Weston McKennie, urgono dunque forze fresche.

Vanderson del Monaco costerebbe 20 milioni di euro

Sette presenze in Ligue 1 quest'anno condite da un gol e un assist: le qualità di Vanderson non sono sfuggite alle big europee, con Barcellona e Manchester United che sarebbero interessate al pari appunto della Juventus di Massimiliano Allegri.

Cresciuto nel Gremio e passato dopo due stagioni al Monaco laddove gioca dal 2021-22, il brasiliano poco più che ventenne ha tutte le qualità che cerca ad oggi sul mercato Cristiano Giuntoli: è giovane e di prospettiva, ha mostrato del talento e può essere inserito in rosa ad un prezzo abbastanza contenuto, circa 20 milioni di euro. Anche l'eventuale salario non sarebbe fuori parametro rispetto alle attuali esigenze finanziarie del club.

A completare il quadro i buoni rapporti con la società proprietaria del cartellino, che quest'anno ha acquistato Denis Zakaria proprio dai bianconeri per 23 milioni di euro totali.

Il mercato per la mediana: Philips, Samardzic e Højbjerg i nomi possibili

Gli sforzi della dirigenza, già per il mercato di gennaio, saranno ad ogni modo proiettati sul rinforzare in modo deciso la mediana: è lì che la squadra soffre subendo il gioco degli avversari per mancanza di fisicità e soprattutto di qualità dato che in questi due mesi sono stati persi per strada i due calciatori teoricamente con più qualità del centrocampo, Nicolò Fagioli fermato per il caso scommesso illegali e Paul Pogba, che verrà a breve squalificato per doping.

Il primo nome è quello di Kalvin Phillips che è già stato teoricamente 'svincolato' dal proprio allenatore Pep Guardiola, che in una recente conferenza stampa ha dichiarato che non tratterrà nessuno scontento in rosa: diversi rumors parlano di un accordo vicino per un prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni, Giuntoli sarebbe anche già stato in Inghilterra per chiudere l'affare.

I nomi alternativi sono quelli di Pierre-Emile Kordt Højbjerg del Tottenham e Lazar Samardzic dell'Udinese: costano tra i 25 e i 30 milioni di euro ed aggiungerebbero esperienza nel primo caso e qualità nel secondo.

Il casting per la mediana è in corso di svolgimento, Giuntoli studia il colpo e nel frattempo Allegri fa con quel che ha a disposizione.