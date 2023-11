La Juventus in vista del mercato invernale sarebbe tornata a pensare a Jakub Kiwior, difensore centrale dell'Arsenal che la società bianconera seguiva già prima del suo addio dallo Spezia nel Calciomercato invernale 2023 per 25 milioni di euro. La società inglese potrebbe lasciarlo partire in prestito nel mercato di gennaio, magari inserendo un diritto di riscatto del cartellino. Il 23enne ha giocato finora in questo inizio di stagione sei match totali fra campionato inglese, EFL Cup e Champions League.

Il difensore Kiwior potrebbe approdare alla Juventus in prestito a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'arrivo di Jakub Kiwior, un difensore che la società bianconera aveva seguito prima del suo trasferimento all'Arsenal per 25 milioni di euro. Per lui non è esclusa una cessione in prestito.

Questa scelta potrebbe garantire ad Allegri un rinforzo in difesa, considerando che il polacco può giocare centrale in una difesa a tre ma eventualmente pure a sinistra. Il giocatore potrebbe valutare un ritorno in Serie A: le sue migliori stagioni le ha avute proprio nel campionato italiano, nello Spezia, che poi dopo la sua cessione era retrocesso in Serie B.

Essendo mancino, Kiwior potrebbe essere molto utile anche in previsione del contratto in scadenza di Alex Sandro a giugno, nell'eventualità in cui la società bianconera dovesse poi riscattare il giocatore dall'Arsenal a giugno. Infatti il brasiliano difficilmente prolungherà l'intesa contrattuale con la società bianconera e la Juve lavora già al suo sostituto.

Cresciuto nel Tychy in Polonia, Kiwior nel 2017 si è trasferito nelle giovanili dell'Anderlecht, prima del trasferimento al Podbrezova, società slovacca, poi era passato allo Zilina. Nel calciomercato estivo del 2021 si era trasferito allo Spezia per circa 2 milioni di euro, fino alla cessione all'Arsenal nel calciomercato invernale del 2023 per 25 milioni di euro.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per rinforzare anche il centrocampo nel mercato di gennaio. Circola ormai da tempo il nome di Habib Diarra dello Strasburgo, già avvicinato alla società bianconera nel recente calciomercato estivo. Altri nomi seguiti dalla società bianconera sono Kalvin Phillips del Manchester City e Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid, che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto a Torino.