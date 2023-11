Nelle scorse ore il giornalista Ivan Zazzaroni ha elencato sul Corriere dello Sport tutti i principali motivi per i quali l'Inter sarebbe superiore alla Juventus. Del dualismo tra le squadre del nord ha parlato a TuttoMercatoWeb anche l'ex CT della nazionale italiana Giampiero Ventura, che ha sottolineato come i nerazzurri siano i favoriti per la vittoria finale dello scudetto.

Ivan Zazzaroni: 'L'Inter è molto più forte della Juventus e chi non è d'accordo nega l'evidenza'

Il giornalista sportivo Ivan Zazzaroni ha scritto sul Corriere dello Sport un editoriale dedicato al dualismo tra Juventus ed Inter: "L’Inter è molto più forte della Juve: è oggettivo.

E chi non è d’accordo nega l’evidenza. Altra verità insindacabile: l’Inter gioca meglio della Juve e non solo per le idee, i princìpi, le soluzioni dei due allenatori". Zazzaroni, entrando nel dettaglio delle caratteristiche tecniche delle due squadre ha sottolineato come l'Inter di Simone Inzaghi possa sfruttare la verticalità di elementi abili ad attaccare gli spazi come Di Marco, Barella e Dumfries e la tecnica di calciatori come Calhanoglu e Mkhitaryan. In contrapposizione Allegri, secondo il giornalista, può fare affidamento su giocatori che fanno del pressing e della fase di recupero alto il loro punto forte, puntando poi sulle ripartenze veloci di elementi rapidi come Chiesa o Kean. Zazzaroni, proprio sull'attaccante italiano ha infine aggiunto: "Moise attacca lo spazio assai meglio di Dusan che, a differenza del compagno, garantisce tanti gol".

Ventura: 'Se l'Inter non dovesse vincere il campionato sarebbe un fallimento. Juve? bisogna fargli i complimenti'

Della possibile sfida tra Juventus ed Inter ha parlato anche l'ex CT della nazionale italiana di calcio Giampiero Ventura: "Se l’Inter non porta a casa il campionato è in un certo senso un fallimento. Ha la rosa migliore, ci sono qualità e disponibilità.

Tutto per centrare l’obiettivo". Queste le parole dette a TuttoMercatoWeb da Ventura che poi ha aggiunto sulla Juventus: "Ha fatto risultati sul piano numerico ma mai sopportati su quello della manovra. Bisogna farle comunque i complimenti perché è seconda. La partita alla ripresa ci darà un segnale".

Ventura parlando poi del Milan ha sottolineato come la formazione guidata da Stefano Pioli sia stata rallentata dai troppi infortuni che hanno colpito i calciatori rossoneri.

Commentando invece quanto sta accadendo in casa Napoli, Ventura si è detto convinto che il neo tecnico dei partenopei Walter Mazzari riuscirà a dare una quadratura alla squadra. Secondo l'ex CT inoltre Garcia avrebbe pagato con l'esonero un approccio alla formazione campana sbagliato.