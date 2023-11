Nelle scorse ore la Juventus ha pubblicato un messaggio sui propri canali social dedicato al compleanno di Alessandro Del Piero, ex bandiera e capitano del club piemontese. A questo sono seguite numerosissime repliche di tifosi che hanno manifestato il loro affetto per il "Pinturicchio" augurandosi di vederlo al più presto tra le fila della società bianconera.

La Juventus festeggia del Piero, i tifosi bianconeri: 'Un giorno speriamo che tu riesca a tornare nella nostra squadra'

Nella giornata di oggi la Juventus sui propri canali social ha voluto festeggiare il quarantanovesimo compleanno di Alessandro Del Piero, ex capitano e bandiera dei colori bianconeri.

A questo, sono ovviamente seguite centinaia di repliche di tifosi, che sul web hanno voluto testimoniare il proprio affetto nei confronti del "Pinturicchio" invitandolo a tornare in società. Sui social si leggono messaggi di supporter come questo: "Mi hai fatto gioire ed esultare a ogni tuo gol, pennellate d'artista. Mi hai fatto singhiozzare quando ci hai salutato. Buona vita a te e alla tua bella famiglia. Torna" o come questo: "Quante emozioni con i tuoi capolavori, vere pennellate d'artista. Quante gioie anche qualche lacrima quelle dello Stadium per la tua ultima in bianconero, torna Capitano. Augurissimi buon compleanno" o ancora: "Tantissimi auguroni grande campione e grande uomo, spero in un giorno vicino che tu riesca a venire nella dirigenza della nostra squadra, naturalmente nella Juventus".

Juventus, i tifosi non dimenticano Del Piero: 'Sei stato un esempio sia in campo che fuori dal campo'

Ovviamente nel mare di messaggi scritti dai tifosi della Juventus per Alessandro Del Piero, ci sono stati tantissimi supporter che hanno voluto ricordare le tante emozioni provate grazie all'ex capitano bianconero. In proposito, si leggono post come questo: "All’amore puro che ti insegnano da bambini.

Alla bandiera che non scolorisce mai. A quel numero, indelebile, che nonostante mille proprietari, significherà sempre un solo nome. Al Campione, tra gli uomini, tra la gente, tra la folla. Buon compleanno Capitano" o come questo: "Per tanti della mia generazione il Del Piero calciatore ha rappresentato sempre un modello da emulare, ma purtroppo per noi, non era imitabile ciò che faceva in campo come il suo proverbiale tiro a giro presto ribattezzato ''alla Del Piero'', nato in una serata di coppa campioni a Dortmund.

Ma se il calciatore era facile da amare, con il passare degli anni è stato scontato ammirare anche l'uomo. Un esempio in campo e fuori, in grado di dimostrare correttezza, signorilità e responsabilità nei momenti belli ma specialmente in quelli difficili. Un esempio per chi come me, l'ha seguito dagli inizi della carriera fino all'ultima partita".