Nel corso del programma La Domenica Sportiva Daniele Adani ha fornito alcune considerazioni riguardo alla partita tra Fiorentina e Juventus, parlando delle lotta per lo scudetto ed elogiando il settore avanzato bianconero, forse superiore anche a quello dell'Inter almeno attualmente considerando l'assenza dell'infortunato Arnautovic. Una Juventus che sembra ritornata credibile a detta del commentatore sportivo, che ha parlato anche della prestazione di Chiesa elogiando la crescita di Miretti. Infine una considerazione sul mercato della Juventus ed in particolare sul possibile arrivo del centrocampista del Tottenham Pierre-Emile Hojbjerg.

Daniele Adani sulla Juventus

'Può piacere o non piacere, la Juventus è seconda e lotta per lo Scudetto. Il metodo Allegri sta ritornando credibile a partire dai suoi calciatori che lo eseguono'. Queste le dichiarazioni di Daniele Adani a La Domenica Sportiva. Il commentatore sportivo ha sottolineato come la squadra bianconera sia in lotta per il campionato nonostante Massimiliano Allegri continui a sottolineare che il primo obiettivo della Juventus rimane la qualificazione alla Champions League. Su Federico Chiesa ha dichiarato: 'Ha toccato cinque palloni nel primo tempo, la sua partita non è giudicabile anche se ha fatto 65 minuti'. Infine un elogio al settore avanzato bianconero, Adani ha dichiarato: 'Con quattro punte più Yildiz puoi giocare due match e forse questi giocatori nel settore avanzato non ce l’ha nemmeno l’Inter che ora non ha disponibile Arnautovic'.

Il commentatore sportivo Adani ha parlato anche di Miretti e Hojbjerg

Il commentatore sportivo Daniele Adani a La Domenica Sportiva ha riconosciuto il merito di Fabio Miretti, sottolineando che il giocatore ha atteso per più di 40 partite prima di realizzare un gol. Adani ha apprezzato il fatto che il centrocampista della Juventus si sia guadagnato il suo posto in squadra e ha lodato il lavoro svolto dalla società sulla crescita dei giovani talenti.

Riguardo al centrocampo e al possibile arrivo di Hojbjerg nella società bianconera, Adani ha evidenziato che è un giocatore esperto e solido. Ha indicato che la sua condizione potrebbe permettergli di abbreviare i tempi necessari per adattarsi all'ambiente e al contesto della squadra bianconera. Il centrocampista del Tottenham è uno dei nomi valutati dalla società bianconera per rinforzare il settore ma non il solo.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora anche ad altri nomi per il centrocampo. A gennaio ci si attende l'arrivo di uno o due giocatori per il settore, si valuta soprattutto il campionato francese. Difficile arrivare almeno nel Calciomercato invernale a Khephren Thuram, in scadenza di contratto a giugno 2025 ma che è in lotta per la vittoria in campionato con il Nizza. Piace anche Habib Diarra dello Strasburgo, che la società bianconera aveva seguito anche nel recente calciomercato estivo.