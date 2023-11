La Juventus è al lavoro per definire non solo rinforzi a centrocampo ma anche per migliorare il settore avanzato, alla ricerca di giocatori in grado di dare qualità. Tanti i nomi avvicinati alla società bianconera, fra questi ci sarebbe anche Domenico Berardi: il giocatore del Sassuolo era stato trattato dalla Juventus nel recente Calciomercato estivo ma le richieste della società emiliana hanno portato la Juventus a non investire sul nazionale italiano. Rimarrebbe però una possibilità concreta anche per il mercato di gennaio, almeno secondo il giornalista sportivo di Sky Sport Gianluca Di Marzio.

La Juventus starebbe valutando l'acquisto di Berardi a gennaio

'La Juventus potrebbe fare un'offerta al Sassuolo per il cartellino di Domenico Berardi a gennaio'. Queste le dichiarazioni di Gianluca Di Marzio che confermerebbero come la società bianconera continui a valutare l'acquisto del giocatore del Sassuolo Domenico Berardi. Molto dipenderà dalle richieste economiche della società emiliana. Se fino allo scorso calciomercato estivo si parlava di un prezzo di mercato di circa 35 milioni di euro, a gennaio la società emiliana potrebbe accontentarsi di una somma inferiore magari concedendo una dilazione di pagamento del cartellino così da non appesantire troppo il bilancio societario della società bianconera.

Berardi sarebbe una possibilità, ma non la sola. Si parla per esempio di Douglas Costa, anche se è il brasiliano che si sarebbe offerto alla società bianconera e al momento la Juventus non starebbe valutando il suo ingaggio nonostante potrebbe arrivare a parametro zero fino a giugno. Fra l'altro il brasiliano sarebbe pronto ad accettare un ingaggio al minimo salariale magari con l'inserimento di bonus fra presenze, assist e gol.

La società bianconera starebbe valutando anche il ritorno anticipato di Matias Soulé, protagonista di un inizio di stagione importante al Frosinone con 5 gol segnati. L'argentino garantirebbe qualità, gol e assist alla squadra bianconera come dimostrato nella società laziale.

Il mercato bianconero

La Juventus valuta rinforzi a centrocampo, oltre che per il settore avanzato.

A tal riguardo si valuta soprattutto il campionato francese. Piace molto Khephren Thuram del Nizza, in scadenza di contratto con la società francese a giugno 2025 e valutato circa 30 milioni di euro.

Altro giocatore seguito è Habib Diarra dello Strasburgo, che la società bianconera aveva valutato nel recente calciomercato estivo. Alla fine è rimasto in Francia, in questo inizio di stagione ha disputato fino ad adesso nove match segnando un gol e fornendo un assist ai suoi compagni.