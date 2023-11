La Juventus prosegue il suo lavoro alla ricerca di giovani di qualità da far crescere nel proprio settore giovanile o eventualmente nella formazione Next Gen. Un elemento valutato nelle ultime settimane è la punta svizzera di 17 anni Winsley Boteli, attualmente in forza al Borussia Monchengladbach. Il giovane originario della Repubblica Democratica del Congo potrebbe essere uno dei rinforzi del mercato di gennaio per la società bianconera. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2025 e con un'offerta di circa 10 milioni di euro può lasciare la società tedesca, inoltre il suo prezzo potrebbe diminuire nei prossimi mesi qualora non dovesse prolungare la propria intesa contrattuale.

Boteli potrebbe approdare alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto dello svizzero Winsley Boteli del Borussia Monchengladibach. Il giovane, alto 184 centimetri, si è fatto notare segnando 12 gol in 11 partite con l'Under 19 della società tedesca, dimostrando un talento importante. Il suo percorso giovanile ha avuto inizio nelle file del Servette, dove ha giocato dal 2014 al 2022, prima di trasferirsi in Germania lo scorso anno con l’Under 17 del Borussia Monchengladbach. La sua permanenza in tale formazione giovanile è durata soltanto una stagione, caratterizzata da 12 gol e 5 assist in 21 presenze, che hanno segnato il suo passaggio alla formazione superiore.

Nel corso di quest'anno, il giovane attaccante ha già eguagliato i numeri della stagione precedente, attirando l'attenzione di Cristiano Giuntoli della Juventus. Sebbene il suo contratto con il Borussia sia valido fino al 2025, il richiamo di un club di alto profilo come la Juventus potrebbe spingerlo presto verso l'Italia.

Tuttavia il giocatore piace anche all'Everton, club inglese che ha manifestato interesse per il giocatore, recentemente affidatosi all'agente Chris Mandiangu.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus pensa intanto anche a degli acquisti d'esperienza per il mercato di gennaio. Uno dei nomi avvicinati alla società bianconera è quello di Khephren Thuram del Nizza, in scadenza di contratto a giugno 2025, ma che difficilmente lascerà la società francese nel Calciomercato invernale, considerando che il Nizza è attualmente primo in classifica in Ligue 1. Un altro nome che circola da tempo è quello di Habib Diarra dello Strasburgo, che la società bianconera ha seguito anche nel recente calciomercato estivo.