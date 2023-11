"L'Associazione Italiana Arbitri deve aver modificato ancora il regolamento del calcio": inizia così il post pubblicato su X dal giornalista sportivo Luigi Chiarello in riferimento alla conduzione di gara adottata dall'arbitro Chiffi in Fiorentina vs Juventus.

Solo un'ammonizione comminata alla squadra viola, Ranieri per proteste, e 3 alla Juventus, il tutto a fronte di 12 falli commessi dai viola e 21 dai bianconeri. Diversi addetti ai lavori hanno 'rimproverato' a Chiffi di non aver estratto almeno due cartellini piuttosto evidenti, uno a Nico Gonzalez per una brutta e pericolosa entrata su Rugani e un altro almeno per uno dei 3-4 falli subiti da Milik una volta entrato in campo.

Il giornalista Chiarello ha parlato delle ammonizioni in Fiorentina-Juventus

"Se in campo gioca una squadra la cui casacca è bianconera e la cui città d’origine è Torino, è fatto divieto di ammonire ogni giocatore a lei avversario" prosegue l'ironico post di Chiarello, evidentemente risentitosi per la gestione dei provvedimenti disciplinari adottata in Fiorentina vs Juventus.

"Ho visto anche due cartellini gialli inventati per dire, quelli per Rabiot e Gatti" ha scritto un utente in supporto a quanto sostenuto da Chiarello, il tutto nonostante diversi altri internauti abbiano invece commentato in modo ironico e sarcastico: "Siete ossessionati, vedete complotti ovunque".

Le statistiche sulle ammonizioni della Juventus nelle prime 11 giornate di campionato

Le statistiche del campionato in corso sembrano in effetti confortare la visione di un gruppo arbitrale particolarmente severo verso la Juventus che in questa Serie A ha ricevuto 30 cartellini gialli, meno solo del Lecce con 32. Nulla di strano o concordato, sia chiaro, anche perchè nella classifica dei falli fatti il club bianconero orbita tra la quinta e la sesta posizione (è quinto a 140 falli commessi dietro a Salernitana, Atalanta, Lecce e Udinese e davanti all'Empoli fermo a quota 139): se si commettono più falli è chiaro che si venga in proporzione maggiormente ammoniti.

Il più ammonito della rosa è Adrien Rabiot, che ha subito 5 cartellini e che sarà per tanto squalificato per il match di campionato contro il Cagliari: segue con 4 ammonizioni Federico Gatti, con 3 Danilo e Locatelli, a 2 Vlahovic, Kean, Cambiaso e Miretti. Con un'ammonizione fino ad adesso figurano invece Federico Chiesa, Alex Sandro, Daniele Rugani, Bremer, Weston McKennie, Kenan Yildiz e Timothy Weah.

Per i bianconeri testa adesso al Cagliari, che farà visita alla truppa di Massimiliano Allegri sabato 11 novembre con inizio fissato alle ore 18.