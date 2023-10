Uno dei giocatori che potrebbe infiammare la prossima sessione estiva di Calciomercato è quello di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco è in scadenza di contratto con il Napoli e al momento le trattative per il rinnovo sembrano essere in una fase di stallo. Una trattativa nella quale sarebbero pronte ad inserirsi due top club italiani, l'Inter e la Juventus.

I nerazzurri starebbero ragionando in vista di giugno per mettere a segno un altro grande colpo a parametro zero dopo Marcus Thuram. Diverso il discorso per i bianconeri, che pensano al centrocampista azzurro per giugno, ma non si esclude un tentativo già a gennaio vista l'esigenza di rinforzare il reparto nell'immediato in seguito alle squalifiche di Nicolò Fagioli per il caso scommesse e Paul Pogba per doping.

La strategia della Juventus per arrivare a Zielinski

La Juventus avrebbe messo gli occhi su Zielinski per rinforzare il centrocampo e non è escluso un tentativo già a gennaio. Il reparto a disposizione di Massimiliano Allegri è ridotto all'osso e per questo servirà almeno un innesto di livello già tra due mesi. Difficile, però, che il Napoli possa privarsene a stagione in corso, a maggior ragione per cederlo ad una diretta rivale per le prime quattro in classifica.

Visto il contratto in scadenza a giugno gli azzurri potrebbero comunque abbassare le proprie pretese rispetto ai 30 milioni di euro richiesti la scorsa estate, quando al centrocampista polacco si erano interessati soprattutto i club arabi.

Juve che sarebbe pronta a mettere sul piatto una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro ma bisognerà vedere se basterà, altrimenti ogni discorso sarà rimandato alla prossima estate, con un ingaggio che difficilmente sarà più basso dei 3,5 milioni percepiti attualmente all'ombra del Vesuvio.

L'Inter su Zielinski

L'Inter negli ultimi anni ha dovuto fare di necessità virtù, pescando anche dal mercato degli svincolati.

Cosa che è riuscita molto bene se si pensa a colpi come quelli di Mkhitaryan e Marcus Thuram su tutti, e per questo per la prossima estate sarebbe pronta a fare un tentativo anche per Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco aveva trovato l'accordo con il Napoli per rinnovare a 2,5 milioni di euro, cifra rivista al ribasso rispetto all'attuale ingaggio, ma l'intesa non è stata formalizzata e per questo l'Inter sarebbe pronta ad approfittarne.

In uscita potrebbero andare via Stefano Sensi e Klaassen, entrambi in scadenza e con un ingaggio rispettivamente da 2 milioni e 1,7 milioni, girando i 3,7 milioni complessivi proprio all'attuale calciatore azzurro, anche con la prospettiva di giocare il primo Mondiale per club in programma nell'estate 2025.