Sabato 25 novembre alle ore 20:45 si giocherà Milan-Fiorentina match valido per il 13° turno della Serie A 2023/24. Stefano Pioli dovrà gioco forza fare i conti con l'indisponibilità di Leao, quindi l'allenatore rossonero potrebbe optare per piazzare Okafor, Loftus-Cheek e Pulisic sulla trequarti campo con Jovic unica punta a causa della squalifica rimediata da Giroud. Vincenzo Italiano, invece, parrebbe voler puntare sul 4-2-3-1 con Brekalo, Bonaventura e Nico Gonzalez come trequartista e Beltran vertice offensivo.

Statistiche: gli ultimi quattro incontri disputati in Serie A tra Milan e Fiorentina vedono perfetto equilibrio con due vittorie conquistate per entrambe le squadre.

Nella vittoria casalinga della Viola targata 4 marzo 2023, inoltre, Jovic ha segnato contro i rossoneri quando ancora vestiva la casacca della compagine toscana.

Milan, Giroud squalificato due turni

Mister Pioli e il suo Milan dovranno fare a meno dello squalificato Giroud e degli infortunati Leao, Pellegrino, Bennacer, Kalulu e Caldara. In dubbio invece le presenze degli acciaccati Kjaer e Sportiello. Per tornare a vincere in campionato, il tecnico del Diavolo sembrerebbe voler puntare sul 4-2-3-1 con Maignan a difesa dei pali. Pacchetto arretrato del Milan che dovrebbe essere composto da Theo Hernandez e Calabria come terzini e dalla coppia Thiaw-Tomori al centro. Linea mediana che sarà presumibilmente affidata a Krunic e Reijnders, mentre a trequarti campo gli interpreti che scenderanno in campo dal primo minuto dovrebbero essere Loftus-Cheek, Okafor e Pulisic.

Il riferimento in attacco, in ultimo, dovrebbe essere l'ex Jovic.

Fiorentina, Arthur e Duncan in mediana

Vincenzo Italiano e la sua Fiorentina militano al sesto posto in classifica con venti punti guadagnati, posizione che significherebbe approdo alla prossima Conference League. Per provare a conservare una posizione nella zona Europa, il tecnico della Viola potrebbe scegliere lo speculare 4-2-3-1 con Terracciano come estremo difensore.

Biraghi avrà buona chance di essere il terzino sinistro e Parisi quello destro, mentre al centro della difesa dovremmo inizialmente trovare Milenkovic e Quarta. Le chiavi della mediana saranno presumibilmente affidate a Duncan e Arthur. Per quanto riguarda la trequarti i titolari dovrebbero essere Bonaventura, Brekalo e Nico Gonzalez, i quali agiranno a supporto dell'unica punta Beltran.

Salteranno la gara Ranieri per squalifica così come Dodo e Castrovilli per infortunio.

Le probabili formazioni di Milan-Fiorentina:

Milan (4-2-3-1): Maignan, Theo Hernandez, Thiaw, Tomori, Calabria, Krunic, Reijnders, Loftus-Cheek, Okafor, Pulisic, Jovic. Allenatore: Pioli.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano, Biraghi, Quarta, Milenkovic, Parisi, Arthur, Duncan, Brekalo, Nico Gonzalez, Bonaventura, Beltran. Allenatore: Italiano.