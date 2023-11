La Juventus nelle prossime settimane potrebbe prolungare il contratto fino 2028 con Matias Soulé, argentino attualmente in prestito al Frosinone. In questi mesi il classe 2003 è diventato un punto riferimento della squadra gialloblù laziale.

In otto match disputati nel campionato italiano ha segnato 5 gol e realizzato un assist. Si ipotizza sui media anche un suo possibile ritorno anticipato nella società bianconera già a gennaio per l'esigenza di dare qualità al settore avanzato: l'eventuale rientro di Soulé a Torino a metà stagione potrebbe portare Allegri a schierare in alcune occasioni una Juventus più offensiva con un modulo 3-4-3.

Matias Soulé può prolungare il contratto con la Juventus fino a giugno 2028

L'argentino Matias Soulé sta dimostrando in questo inizio di stagione di poter essere importante e decisivo nel Frosinone: giocare titolare gli ha permesso di crescere in maniera evidente, al punto che sui media si parla di un suo possibile ritorno anticipato alla Juventus già nel mercato di gennaio.

Intanto secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe anche lavorando anche al prolungamento contrattuale di Soulé. Il giocatore attualmente ha un contratto con la società bianconera fino a giugno 2026, quindi potrebbe allungarlo di due stagioni, portandolo fino al 2028, con un incremento d'ingaggio che porterebbe il suo stipendio a un milione di euro a stagione.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus starebbe cercando un rinforzo di qualità per il settore avanzato, un giocatore che sia in grado non solo di segnare ma anche di fornire assist ai compagni. Uno dei nomi avvicinati da settimane alla società bianconera è quello di Domenico Berardi, ma la valutazione di mercato stabilita dal Sassuolo (30 milioni) non agevola un suo arrivo.

Anche da deriva qui l'idea di riportare già a gennaio l'argentino Soulé, che andrebbe a integrare il settore avanzato, in particolare nell'eventualità della partenza di un altro attaccante della rosa.

La Juventus inoltre deve rinforzare il centrocampo dopo le squalifiche di Pogba e Fagioli. In tal senso i dirigenti bianconeri guarderebbero soprattutto al campionato francese, dove giocano Khephren Thuram del Nizza, in scadenza di contratto a giugno 2025, e Habib Diarra dello Strasburgo, già seguito dalla società bianconera nel recente Calciomercato estivo e in scadenza nel 2027.