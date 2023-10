L'Inter per l'estate potrebbe mettere nel mirino due giocatori che stanno attualmente ben figurando nel Lecce, ossia l'attaccante Nikola Krstovic e il centrocampista Ylber Latif Ramadani. Per quanto riguarda la prossima stagione circola anche il nome di Piotr Zielinski del Napoli, che ha il contratto in scadenza a giugno e potrebbe arrivare a parametro zero.

Il club di Steven Zhang in estate potrebbe anche ricevere un'offerta dal Tottenham per Hakan Calhanoglu e dal Manchester City per Federico Dimarco.

L'Inter sui talenti del Lecce

L'Inter sarebbe molto attenta alle prestazioni di Krstovic e di Ramadani del Lecce.

Il primo è un attaccante e la sua valutazione sarebbe di circa 15 milioni di euro, sulle sue tracce ci sarebbero anche Juventus e altri club esteri.

Per quanto riguarda il centrocampista albanese è una mezzala con caratteristiche molto utili sia in zona offensiva che in fase di interdizione. La sua valutazione sarebbe di circa 10 milioni di euro.

Il doppio affare con la società salentina potrebbe essere tentato a giugno.

Zielinski possibile colpo a parametro zero

Per quanto riguarda sempre il mercato in entrata, i dirigenti nerazzurri avrebbero intensificato i contatti per Piotr Zielinski del Napoli. Il polacco ha il contratto in scadenza nel giugno 2024 e non sarebbero stati registrati passi per il rinnovo con i partenopei.

Marotta lo monitora da diverso tempo e potrebbe decidere di ingaggiarlo a fine stagione a parametro zero. L'amministratore delegato è da sempre attento sui calciatori in scadenza e, l'ex Empoli, sarebbe un profilo congeniale al 3-5-2 di Simone Inzaghi dove agirebbe da mezzala sinistra o destra.

Calhanoglu interesserebbe al Tottenham

Il Tottenham potrebbe bussare alle porte dell'Inter nella prossima estate con l' obiettivo di ingaggiare Hakan Calhanoglu per rinforzare il centrocampo. Il turco ha il contratto in scadenza nel 2027 ed è un calciatore cardine per il progetto tecnico e tattico dei nerazzurri. Gli Spurs potrebbero però mettere sul piatto circa 50 milioni di euro, per provare a fare vacillare l'Inter, anche perchè permetterebbero di effettuare una netta plusvalenza per un giocatore arrivato a parametro zero.

Il Manchester City invece apprezzerebbe molto le qualità di Federico Dimarco e potrebbe formulare un'offerta a giugno. La valutazione sarebbe di circa 60 milioni di euro. Non sarà semplice però convincere il calciatore, che è molto legato ai colori nerazzurri, per i quali potrebbe anche rinnovare il contratto fino al 2028 con adeguamento di stipendio.