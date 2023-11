Federico Bernardeschi, attualmente al Toronto, potrebbe ritornare in Serie A già a gennaio. Sulla stampa sportiva si è parlato nelle ultime settimane di un suo possibile approdo alla Juventus, dopo aver già giocato per cinque stagioni nella società bianconera. Attualmente invece i media riportano che la Lazio pare interessata al giocatore: sarebbe un rinforzo d'esperienza apprezzato soprattutto da Maurizio Sarri, che lo conosce molto bene avendolo allenato alla Juve nella stagione 2019-2020: sarebbe ideale per il 4-3-3 del tecnico tecnico, andando a rappresentare un'alternativa importante a Zaccagni o a Felipe Anderson.

Bernardeschi potrebbe trasferirsi alla Lazio a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Federico Bernardeschi potrebbe far ritorno in Serie A a gennaio. Piace alla Lazio, che cerca un'alternativa importante nel settore avanzato. Il giocatore toscano, sotto la guida di Maurizio Sarri alla Juventus, aveva disputato 38 presenze e realizzato due reti e la possibilità di tornare a lavorare con il tecnico valdarnese potrebbe influenzare positivamente la decisione del giocatore.

L'eventuale ritorno di Bernardeschi in Serie A sarebbe molto gradito al giocatore, che coltiverebbe ancora una speranza di partecipare all'Europeo. Giocare nel campionato italiano e in una squadra importante come la Lazio quindi potrebbe incrementare l'attenzione del commissario tecnico della nazionale italiana Luciano Spalletti nei suoi confronti.

In questa stagione Bernardeschi al Toronto ha disputato fino ad adesso 31 match segnando 5 gol e fornendo 2 assist, a cui bisogna aggiungere un match in League Cup e uno nella Canadian Championship.

Federico Bernardeschi ha giocato nella Juventus fino al 2022

Dopo essere cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, Federico Bernardeschi ha giocato in prestito in Serie B al Crotone nella stagione 2013-2014 prima di far ritorno per tre stagioni nella società toscana, dove si afferma come titolare in massima serie.

Nell' estate del 2017 arriva il trasferimento alla Juventus per 40 milioni di euro: nella società bianconera disputa cinque stagioni, rimanendo quindi per tutta la durata del contratto, fino a lasciare Torino a parametro zero nel Calciomercato estivo del 2022 per andare a giocare nel Toronto.

La sua prima stagione nel campionato americano è stata positiva, mentre nella seconda non sta incidendo in maniera importante. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2026, ma potrebbe far ritorno a gennaio nel campionato italiano in prestito con diritto di riscatto.