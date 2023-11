La Juventus starebbe lavorando al prolungamento del contratto di Dusan Vlahovic. Secondo fonti vicine alla società bianconera, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha l'obiettivo mettere mano all'aumento consistente dell'ingaggio del giocatore previsto dall'intesa vigente: infatti il suo stipendio netto dovrebbe raggiungere i 10 milioni di euro nella prossima stagione, per un costo lordo superiore a 18 milioni di euro. L'idea è quindi quella di offrire al giocatore 7 milioni di euro netti a stagione fino al giugno 2028.

Nonostante il possibile prolungamento del contratto non è da scartare la possibilità che il giocatore lasci Torino nel Calciomercato estivo, nell'eventualità in cui dovesse arrivare un'offerta da almeno 75 milioni di euro.

Vlahovic può prolungare il contratto per due stagioni spalmando l'attuale ingaggio

In base al contratto attualmente in vigore il nazionale serbo Dusan Vlahovic, nel corso della futura stagione 2024/25, rappresenterebbe un costo complessivo di circa 36 milioni di euro per la Juventus considerando sia l'ammortamento che l'ingaggio.

Nonostante ciò, la Juventus dimostra la volontà di investire sul futuro di Vlahovic, che attualmente è in trattativa per un prolungamento contrattuale di due stagioni, eventualità che lo porterebbe a estendere il suo legame con il club fino al 2028 ma con una sostanziale riduzione dello stipendio. L'idea della società torinese è infatti quella di garantirgli un ingaggio da 7 milioni di euro a stagione senza incrementi stagionali per cinque anni.

Tuttavia, anche in caso di prolungamento di contratto, il giocatore potrebbe non essere completamente immune da possibili offerte di mercato: sui media si è parlato di recente di una possibile offerta da parte dell'Arsenal o del Real Madrid per Vlahovic già nel mercato di gennaio: in caso di offerta irrinunciabile la società bianconera potrebbe anche mettersi al tavolo delle trattative.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus lavora anche a rinforzare la rosa, soprattutto se a gennaio dovesse ritrovarsi vicina al primo posto in classifica. L'esigenza principale rimane il centrocampo e potrebbero arrivare uno o due centrocampisti. In tal senso piacerebbe Khephren Thuram del Nizza, in scadenza di contratto con la società francese a giugno 2025, e Habib Diarra dello Strasburgo, che la società bianconera ha già seguito nel recente calciomercato estivo e in scadenza nel 2027.