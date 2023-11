La Juventus è al lavoro per definire le situazioni contrattuali di alcuni giocatori, l'obiettivo non è solo quello di consolidare il rapporto professionale con i vari calciatori ma anche di alleggerire il bilancio societario, in particolar modo l'ammortamento. Uno dei giocatori che sta trattando con la società bianconera, avendo il contratto in scadenza a giugno 2025, è Federico Chiesa.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato ci sarebbe attualmente distanza fra offerta della Juventus e richieste del giocatore. Da una parte la società bianconera vorrebbe confermargli gli attuali 5 milioni di euro annui, dall'altra il giocatore vorrebbe almeno 7 milioni di euro: una distanza evidente ma comunque colmabile.

La Juventus sta intanto lavorando anche sul prolungamento di contratto di Dusan Vlahovic con una sostanziale diminuzione dello stipendio. Si parla di un'offerta da 7 milioni di euro a stagione con aggiunta di due anni di contratto, con la scadenza fino a giugno 2028. Attualmente Vlahovic ha un contratto con ingaggio crescente che arriverebbe fino a 12 milioni di euro annui netti nella stagione 2025-2026.

La Juventus lavora anche ad altri prolungamenti di contratto

La Juventus lavora pure per definire il prolungamento di contratto di Manuel Locatelli e di Gleison Bremer. In particolare il centrocampista italiano dovrebbe andare a guadagnare circa 3 milioni di euro a stagione, prolungando l'intesa fino ad arrivare alla scadenza di giugno 2028.

Il difensore brasiliano invece dovrebbe percepire più o meno lo stesso ingaggio attuale, circa 5 milioni di euro a stagione, allungando l'accordo di una stagione.