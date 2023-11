Il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Pablo Simeone sarebbe interessato a due giocatori della Juventus: Dusan Vlahovic e Adrien Rabiot

Il centravanti serbo sarebbe un'idea già per il mercato di gennaio, mentre può arrivare in Spagna a parametro zero dalla stagione 2024-2025 essendo in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno.

Vlahovic, ipotesi trasferimento all'Atletico Madrid a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli, l'Atletico Madrid starebbe valutando la possibilità di acquistare Dusan Vlahovic già nel mercato di gennaio.

Il centravanti ha una valutazione di mercato da 75 milioni di euro, pare difficile però che la società spagnola investa tale somma cash. Per questo potrebbe inserire una contropartita tecnica per attutire l'investimento, come Memphis Depay o come Alvaro Morata, già ben conosciuto nell'ambiente bianconero.

Oltre a Vlahovic, Simeone sembra puntare anche il profilo di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese della Juventus ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e recentemente a Dazn ha dichiarato che di prolungamento di contratto si parlerà fra qualche settimana ma più passa il tempo e più c'è il rischio che il giocatore lasci Torino. Simeone potrebbe quindi cercare di sfruttare questa situazione e portare Rabiot all'Atletico Madrid nel Calciomercato estivo.

Il resto del mercato della Juventus

A proposito di Atletico Madrid, un giocatore dei colchoneros come Rodrigo De Paul è stato recentemente accostato alla società bianconera nelle ultime settimane come possibile rinforzo per il centrocampo a gennaio. La Juve valuta anche altri nomi per il reparto mediano del campo. A tal riguardo piacciono pure Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham, oltre a Lazar Samardzic dell'Udinese, Fabian Ruiz del Paris Saint Germain e Habib Diarra dello Strasburgo.

Potrebbe arrivare in bianconero a gennaio anche un centrale difensivo in caso di partenza di Alex Sandro. Ad esempio piacerebbe Lloyd Kelly, giocatore del Bournemouth che può giocare come centrale difensivo o terzino sinistro e va in scadenza di contratto con la società inglese a giugno. Un altro nome accostato alla Juve per la difesa è proprio un giocatore dell'Atletico Madrid, ossia Mario Hermoso, che può diventare una possibilità a parametro a partire da luglio qualora non rinnovasse il contratto con i Colchoneros.