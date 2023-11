Sabato 11 novembre alle ore 15 ci sarà Lecce-Milan, gara valida per la 12ª giornata della Serie A 23/24. D'Aversa dovrà probabilmente fare i conti con l'indisponibilità di Almqvist, così a prendere il posto dell'acciaccato di origini svedesi dovrebbe esserci Strefezza nella formazione titolare salentina. Pioli, invece, avrà buone chance di poter contare sul recupero di Kjaer mentre potrebbe dover fare a meno di Pulisic in attacco, con Chukwueze pronto a sostituirlo sulla fascia destra.

Statistiche: gli ultimi quattro match tra Milan e Lecce disputati nel massimo campionato italiano vedono i rossoneri in netto vantaggio con due bottini pieni, mentre gli altri due incontri sono terminati in parità.

Tre delle quattro gare citate, inoltre, sono terminate con almeno quattro reti complessive.

Lecce, ballottaggi in difesa: Dorgu-Gallo e Gendrey-Venuti

Dopo l'inizio spumeggiante in campionato, il Lecce del Mister D'Aversa ha perso mordente nell'ultimo periodo, infatti manca da sette turni dalla vittoria. Tornare a fare tre punti contro una big come il Milan non sarà affatto semplice. L'allenatore della squadra pugliese potrebbe optare per il 4-3-3, con Falcone tra i pali e la coppia Baschirotto-Pongracic a far da scudo in mezzo alla difesa. Pacchetto arretrato che vedrà contendersi una maglia come terzini sia a Dorgu e Gallo che a Gendrey e Venuti, con Dorgu e Gendrey che parrebbero essere avanti nelle gerarchie del mister.

Kaba, Ramadani e Rafia occuperanno il centrocampo salentino.

Campanello d'allarme in attacco per D'Aversa: potrebbe dover fare i conti con l'indisponibilità di Almqvist. Se così fosse, il tridente offensivo del Lecce verrebbe composto da Krstovic al centro, mentre Banda e Strefezza si posizionerebbero rispettivamente a sinistra e destra del calciatore montenegrino.

Milan, Chukwueze al posto di Pulisic in attacco

Il Milan dopo la rinfrancante vittoria per 2-1 in Champions League contro il Psg, saranno chiamati a non perdere ulteriori punti e posizioni in campionato. Per tornare alla vittoria anche in Serie A dopo quattro turni, il tecnico rossonero potrebbe scegliere lo speculare 4-3-3, con Maignan a difesa dei pali.

Malgrado il possibile recupero di Kjaer, i centrali difensivi dovrebbero essere ancora una volta Thiaw e Tomori affiancati da Calabria come terzino destro e Theo Hernandez sul versante sinistro. Krunic, Reijnders e Loftus-Cheek, invece, potrebbero essere i titolari del centrocampo rossonero. Mentre la probabile assenza per infortunio di Pulisic potrebbe garantire a Leao, Giroud e Chukwueze buone possibilità di scendere in campo dal primo minuto.

Di seguito le probabili formazioni di Lecce-Milan:

Lecce (4-3-3): Falcone, Dorgu (Gallo), Baschirotto, Pongracic, Gendrey (Venuti), Kaba, Ramadani, Rafia, Banda, Krstovic, Strefezza (Almqvist). Allenatore: D'Aversa.

Milan (4-3-3): Maignan, Theo Hernandez, Thiaw, Tomori, Calabria, Krunic, Loftus-Cheek, Reijnders, Leao, Giroud, Chukwueze (Pulisic). Allenatore: Pioli