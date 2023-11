Una notte da stelle, ma soprattutto tornare a segnare. Queste sono le condizioni per il Milan che sta vivendo una mini crisi essendo reduce da 3 sconfitte nelle ultime 4 gare. Un girone F ancora del tutto aperto, ma che potrebbe chiudersi stasera. Alle ore 21 allo Stadio San Siro di Milano si giocherà la quarta giornata del girone F che vede impegnati i padroni di casa del Milan contro la corazzata francese del Paris Saint Germain. Nelle scorse tre gare i rossoneri hanno portato a casa solamente due pareggi ed una sconfitta proprio contro i francesi.

Il dato potrebbe non essere così allarmante, se non fosse che la squadra di Stefano Pioli non ha ancora segnato un gol in questa competizione e nelle ultime 4 gare è andata a segno solamente il primo tempo contro il Napoli dove il Milan si è fatto poi riacciuffare nella ripresa. L'arbitro dell'incontro sarà Jesus Gil Manzano che ha diretto i rossoneri all'andata della scorsa semifinale di Champions League contro l'Inter.

Solita emergenza per Stefano Pioli che dovrà fare a meno di quasi tutta la difesa centrale avendo a disposizione solamente Fikayo Tomori e Mailck Thiaw.

Assenti Simon Kjær, Pierre Kalulu, Marco Pellegrino. Dovrebbero però aver recuperato Theo Hernandez, assente contro l'Udinese e Rade Krunic, uscito per dar spazio a Yacine Adli. Non si prevedono grossi cambiamenti in attacco se non il ritorno di Christian Pulisic sulla destra. Dovrebbe essere recuperato anche Ruben Loftus-Cheek con Tijuani Reijnders e uno tra Yunus Musah e Rade Krunic a completare il pacchetto di centrocampo, l'americano dovrebbe essere favorito sul bosniaco.

Il 4-3-3 di Luis Enrique spaventa, ma è soprattutto il fenomeno Mbappè a preoccupare la difesa del Milan come all'andata. Nella gara all'andata, Pierre Kalulu fece buona guardia sul numero 7 parigino, ma è bastato un minimo errore e l'attaccante ha subito trafitto Maignan.

A proposito di portieri, sarà la prima volta di Gianluigi Donnarumma nel suo ex stadio come avversario dei rossoneri. La calorosa accoglienza prevista dalla curva sud prevede tante banconote stampate da lanciare con scritto "Dollarumma" e il numero 71, riferimento alla smorfia napoletana.

Everything you need to know ahead of #ACMPSG ⚽️ https://t.co/4SFje9oct5 — Paris Saint-Germain (@PSG_English) November 7, 2023

Il big match tra Milan e Paris Saint Germain prevede allo stadio numerosi grandi ex, una presenza che riguarda anche il gossip è quella di David Backham doppio ex e molto legato ai colori rossoneri: come si dice in francese un parterre de rois.

AC Milan condemns every form of violence: football for us is passion, not hate. Sport is supposed to unite, not divide.



Il Milan condanna ogni forma di violenza: per noi il calcio è passione, non odio. Lo sport è fatto per unire, non dividere.



L’AC Milan condamne toute forme… pic.twitter.com/xZ0t9JiD1W — AC Milan (@acmilan) November 7, 2023

Milan - Paris Saint Germain: le quote e il pronostico

Non è previsto nessun ribaltone da parte dei bookmakers che vedono ancora i transalpini vincitori a 2,25 mentre la prima vittoria nel girone per il Milan è quotata 3,10 seguita dal pareggio a 3,55. Si differenziano di molto la quota GOL rispetto alla quota NOGOL con la prima a 1,57 distante dalla seconda a 2,25.

Basse le quote degli over dover l'over 2,5 a 1,70 sembra più un rischio che un'opportunità come del resto l'over 3,5 a 2,70. Il risultato esatto con la probabilità di riuscita più alta è lo 0-1, ma con la stessa quota dell'1-2 a 9,50. Interessante la quota più bassa che vede il Milan vittorioso per 2-1 che viene pagata 11. Kylian Mbappè è l'indiziato numero 1 a segnare il primo gol dell'incontro a 4,50 seguito da Goncalo Ramos a a 6. Per il Milan invece Rafael Leao a 7,25 guida i rossoneri anticipando di pochissimo Olivier Giroud a 7,50.