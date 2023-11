Per il centrocampo della Juventus in queste ore si valuta anche il nome di Quinten Timber, giocatore del Feyenoord recentemente avversario della Lazio in Champions League. Il classe 2001 ha una valutazione di mercato di 20 milioni di euro e attualmente potrebbe rappresentare un investimento vantaggioso anche perché il rischio è che nei prossimi mesi il suo prezzo possa incrementare considerando le ottime statistiche fin qui raccolte fra campionato olandese e Champions League.

Quinten Timber vicino alla Juventus, è valutato 20 milioni di euro

Timber in questo inizio di stagione fino ad adesso ha disputato 11 match nel campionato olandese con due gol e cinque assist forniti ai suoi compagni, a questi bisogna aggiungere un match di Coppa d'Olanda e quattro match di Champions League.

In carriera finora Timber ha fatto tutta la trafila nelle nazionali giovanili d'Olanda fino ad arrivare all'under 21. Se dovesse continuare a crescere e migliorare è probabile venga valutato anche per la nazionale maggiore. Cresciuto nel Feyenoord, giovanissimo si trasferisce all'Ajax fino all'approdo all'Utrecht a parametro zero nel 2021. Nel Calciomercato estivo il Feyenoord, società in cui è cresciuto, decide di investire sul suo cartellino pagando circa 7 milioni di euro. Una valutazione che attualmente è cresciuta moltissimo, parliamo di 20 milioni di euro. Il rischio per le società interessate è che tale valutazione possa crescere da qui a fine stagione, per questo la Juventus potrebbe valutare di anticipare il suo approdo a Torino nel calciomercato invernale.

Molto dipenderà dal cammino in Champions League degli olandesi, che attualmente sono in lotta per il secondo posto con la Lazio.

Il resto del mercato

La Juventus valuta anche altri centrocampisti per il mercato di gennaio. In Inghilterra si seguono Kalvin Phillips del Manchester City e Thomas Partey dell'Arsenal.

In Francia difficile arrivare a Khephren Thuram del Nizza a gennaio, piace molto Habib Diarra dello Strasburgo, che la società bianconera ha già seguito nel recente calciomercato estivo.

Il giocatore gradirebbe un suo eventuale approdo a Torino. Si lavora anche in previsione del calciomercato estivo, con la società bianconera che potrebbe attingere al mercato dei parametri zero. Piace Lucas Vazquez, in scadenza di contratto con il Real Madrid a giugno.