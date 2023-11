I tifosi della Juventus hanno protestato sui social per il contatto avvenuto in occasione della sfida contro l’Inter tra Federico Chiesa e Matteo Darmian. Questo scontro tra i due calciatori è avvenuto nella stessa azione che ha portato al gol del pari nerazzurro. Per questo motivo, i sostenitori bianconeri auspicavano l’intervento del Var. Qualche ora fa, però, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, nel corso della trasmissione in onda su Dazn OpenVar ha analizzato proprio la situazione vista in Juventus - Inter: “Questo per noi non è assolutamente un fallo, soprattutto per la tipologia di gara”.

Queste parole di Rocchi non sono piaciute ai tifosi bianconeri che si sono lamentati sui social: “Però era fallo quello di Kean-Faraoni! Avete veramente zero credibilità!”.

La protesta dei tifosi

I tifosi della Juventus sono sempre molto attivi sui social e spesso commentano gli episodi arbitrali. In particolare i sostenitori bianconeri si sono molto arrabbiati in occasione del gol annullato a Moise Kean per il contatto con Davide Faraoni avvenuto contro il Verona. Questo episodio ha genererò diverse discussioni e, in queste ore, è tornato di attualità.

Infatti, dopo Juventus - Inter, i sostenitori juventini hanno paragonato il contatto Chiesa-Darmian a quello di qualche settimana fa avvenuto contro il Verona.

In quel caso la rete di Kean è stata annullata da Var per fallo del bomber italiano su Faraoni. Ma il designatore arbitrale Rocchi ha sottolineato che quello in Juventus-Inter non è fallo. Queste dichiarazioni hanno portato i tifosi juventini a lamentarsi ulteriormente: “Ma il regolamento? La tipologia di gara… veramente si attaccano a tutto!!!”, questo uno dei tanti commenti apparsi su X.

Juventus al lavoro in vista del Monza

La Juventus, in questi giorni, si è già lasciata alle spalle il pareggio contro l’Inter per pensare al match contro il Monza. I bianconeri, per questa sfida, ritroveranno Danilo. Il brasiliano è fermo da metà ottobre dopo aver rimediato una lesione muscolare in nazionale. Adesso, Danilo ha ripreso ad allenarsi con i compagni e contro il Monza sarà convocato.

Probabilmente, però, Massimiliano Allegri non dovrebbe fare cambi in difesa e sembra intenzionato ad affidarsi ancora a Federico Gatti, Gleison Bremer e Daniele Rugani. A disposizione è tornato anche Alex Sandro che contro l’Inter ha giocato uno spezzone di gara. Dunque, la Juventus ha ritrovato tutti i suoi difensori e adesso spetterà al tecnico livornese prendere le sue decisioni di formazione. L’unico dubbio potrebbe essere legato a Gatti che è diffidato perciò non sarebbe del tutto da escludere un turno di riposo per lui. Però Alex Sandro e Danilo sono appena rientrati e resta da capire se hanno nelle gambe 90 minuti.