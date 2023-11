L'Inter starebbe seguendo da vicino un nuovo profilo per rinforzare la difesa della formazione allenata da Simone Inzaghi nella prossima stagione. Il nome nuovo sarebbe quello di Bruno Mendez, difensore del Corinthians: il ventiquattrenne uruguaiano andrà in scadenza di contratto a dicembre 2023 e Giuseppe Marotta sembrerebbe averlo messo nel mirino per un arrivo a parametro zero nella prossima sessione estiva di mercato.

L'idea dell'Inter per la difesa: Bruno Mendez dal Corinthians

Il difensore ventiquattrenne in patria è stato spesso paragonato a Godin e la sua situazione di svincolo a dicembre 2023 avrebbe catturato l'attenzione dell'Inter, che sta valutando seriamente la possibilità di accogliere il difensore uruguaiano a parametro zero nella prossima estate.

Il talento e la versatilità di Mendez sembrano aver colpito Giuseppe Marotta, che vede nel giocatore un rinforzo ideale per la difesa nerazzurra: il direttore sportivo dell'Inter ha dimostrato in passato di essere un vero esperto nel chiudere affari vantaggiosi e sembra essere determinato a portare Mendez a Milano senza dover sborsare alcuna cifra di trasferimento.

Sebbene il Corinthians stia considerando un rinnovo contrattuale, al momento sembra essere ancora lontano, lasciando così aperta la possibilità di una partenza del difensore nelle prossime sessioni di mercato.

La dirigenza nerazzurra starebbe già aprendo i contatti con gli agenti del giocatore per trovare una quadra per un ingaggio nelle prossime stagioni.

La trattativa che potrebbe decollare dal prossimo dicembre quando il difensore uruguaiano si troverà nella situazione di poter già accordarsi con una nuova squadra.

Le caratteristiche tecniche di Bruno Mendez

Mendez ha dimostrato di possedere tutte le caratteristiche necessarie per eccellere nella difesa di alto livello: la sua esperienza internazionale e la capacità di adattarsi a vari ruoli all'interno della linea difensiva potrebbero fare di lui un rinforzo prezioso per l'Inter di Simone Inzaghi.

Tuttavia, i nerazzurri starebbero considerando un saluto a fine stagione per Yann Aurel Bisseck: difensore appena arrivato a Milano nella scorsa estate ma ancora non considerato pronto per i meccanismi del tecnico piacentino. Insieme alla dirigenza, si starebbe pianificando la sua cessione in prestito, liberando così uno slot per la difesa che potrebbe essere destinato proprio a Bruno Mendez

Il talento e la giovane età del giocatore sembrerebbero favorire l'acquisto, arricchendo così la rosa nerazzurra con un altro elemento a parametro zero.