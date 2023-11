Durante un'intervista a TV Play, il giornalista sportivo Marco Guidi ha evidenziato una serie di possibili trattative di mercato che riguarderebbero la Juventus, con particolare attenzione al possibile arrivo di nuovi giocatori. Negli ultimi giorni si sta parlando soprattutto dell'interesse della società bianconera per Jadon Sancho e Kalvin Phillips, con la società bianconera che valuterebbe il loro arrivo in prestito a gennaio. Altro argomento dell'intervista è stata la situazione contrattuale di diversi giocatori bianconeri.

Il giornalista sportivo Guidi ha parlato del possibile arrivo in prestito a gennaio di Sancho e Phillips

'La Juventus per gennaio valuta tanti calciatori, soprattutto in prestito vista la situazione economica e finanziaria'. Queste le dichiarazioni di Marco Guidi a Tv Play di Calciomercato.it. Il giornalista sportivo ha aggiunto: 'Jadon Sancho è una possibilità in prestito, attenzione anche a Phillips, il Manchester City potrebbe lasciarlo partire in prestito'.

In casa Juventus, secondo il giornalista sportivo Guidi, la situazione sembra più difficile riguardo al prolungamento del contratto di Dusan Vlahovic. L'esperto di mercato ha evidenziato le sfide finanziarie legate alla permanenza del giocatore, principalmente per via del suo elevato stipendio che rende difficile la gestione degli ammortamenti.

Vlahovic, attualmente con un ingaggio in incremento con il passare delle stagioni fino ad arrivare a 12 milioni di euro annui nella stagione 2025-2026, sembra interessato a preservare le condizioni contrattuali attuali.

La situazione contrattuale di Chiesa, Rugani, Bremer e Fagioli

Sul fronte prolungamenti di contratto, il giornalista sportivo Guidi ha menzionato Federico Chiesa, evidenziando come il rapporto di amicizia fra il Football Director della Juventus Giuntoli e l'agente sportivo del giocatore Ramadani potrebbe facilitare il processo di prolungamento contrattuale.

Una possibile soluzione sarebbe l'allungamento del contratto di Chiesa di un anno, mantenendo lo stesso ingaggio, che potrebbe essere vantaggioso sia per il giocatore che per il club, evitando trattative meno favorevoli in futuro. Altre trattative in corso riguardano Daniele Rugani, Gleison Bremer e Nicolo Fagioli.

Il mercato della Juventus

Il giornalista sportivo Guidi ha menzionato come Kalvin Phillips come giocatore che piace alla Juventus per rinforzare il centrocampo. Ma non è l'unico valutato dalla società bianconera. Allegri gradirebbe anche Khephren Thuram del Nizza che però difficilmente arriverà nel calciomercato invernale. Piace anche Habib Diarra dello Strasburgo, che la società bianconera aveva seguito nel recente calciomercato estivo.