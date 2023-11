Nelle scorse ore l'intermediario sportivo Stefano Antonelli ha parlato della Juventus, sottolineando che i bianconeri a gennaio potrebbero acquisire a titolo temporaneo Kalvin Phillips dal Manchester City.

Intanto oltre all'inglese la Juve valuterebbe anche altri calciatori per la zona mediana del campo come Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid e Pierre-Emile Hojbierg del Tottenham.

Antonelli: 'I bianconeri prenderanno Phillips in prestito oneroso ben pagato e con diritto di riscatto'

L'intermediario sportivo Stefano Antonelli è stato intervistato da Tuttomercatoweb.com e parlando del mercato di gennaio della Juventus ha detto: "Che mercato sarà in Italia a gennaio?

È sempre la stessa 'nenia'. 'Non abbiamo un euro, siamo in crisi'. Certamente i problemi ci sono, però le prime delle classe in Serie A si muoveranno. Che poi la Juventus prenderà Phillips in un prestito oneroso pagato bene, con un diritto di riscatto a obiettivo, perché non faranno obblighi ma diritti, vuol dire che si muove".

Antonelli ha poi evidenziato come in Inghilterra alcuni club anche nel mercato di gennaio immettano cifra vicine ai 30 milioni di euro, mentre in Italia neanche le prime della classe siano in grado di spendere certe somme. Secondo l'intermediario quindi alle società di Serie A serviranno dirigenti con idee valide che possano sopperire al momento di crisi con intuizioni ed idee sempre originali.

Juve, le alternative a centrocampo non mancano: da De Paul a Hojbjerg fino a Thomas Partey Hojbjerg

La Juventus valuterebbe anche altri profili a centrocampo e tra questi ci sarebbe il nome di Rodrigo De Paul: il mediano argentino attualmente in forza nell'Atletico Madrid sarebbe destinato a lasciare i "Colchoneros" e la società spagnola starebbe lentamente aprendo alla soluzione del prestito con diritto di riscatto: una base di trattativa che può interessare alla Juventus.

Discorso diverso invece varrebbe per un altro obiettivo dei bianconeri, Pierre-Emile Hojbjerg: il centrocampista del Tottenham sarebbe valutato 30 milioni di euro e la società britannica non avrebbe intenzione di fare sconti né di lasciar partire il proprio calciatore a titolo temporaneo. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli per abbassare le pretese economiche degli "Spurs" potrebbe mettere sul tavolo come parziale contropartita tecnica il cartellino di Samuel Iling-Junior, giovane esterno che la Juve valuterebbe circa 10 milioni di euro.

Infine per la società bianconera resterebbe sempre in piedi la candidatura di Thomas Partey, centrocampista ghanese che l'Arsenal valuterebbe 30 milioni di euro.