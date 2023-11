La Juventus, il Milan e il Napoli si trovano in competizione per uno dei 12 ambiti posti assegnati dalla UEFA per il nuovo Mondiale per club in programma dal 2025. Attualmente, l'Inter è già qualificata, e il secondo club italiano sarà determinato dal rendimento delle squadre nelle competizioni europee, in particolare nella Champions League. Ovviamente le uniche che potranno migliorare il punteggio sono Milan e Napoli e non la Juventus, che in questa stagione non partecipa alle competizioni europee dopo le vicende giudiziarie che l'hanno riguardata la scorsa stagione.

Al momento, tenendo conto del Ranking Uefa, sarebbe la Juventus la seconda squadra qualificata alla competizione che si disputerà nel 2025.

Al momento, la Juventus è in vantaggio su Milan e Napoli, e il cammino delle tre formazioni in Champions League sarà decisivo per il ranking UEFA che stabilirà la qualificazione. Tuttavia, la FIFA deve ancora definire i criteri precisi per la selezione delle squadre partecipanti. A fine dicembre, la FIFA prenderà una decisione importante riguardo al metodo di calcolo del ranking, che determinerà le squadre qualificate per il Mondiale per club. I punti ottenuti in Champions League dalla stagione 2020/21 in poi saranno fondamentali per questa valutazione.

Due possibilità, utilizzo Ranking Uefa per Club o introduzione metodo Fifa con 3 punti a vittoria, 1 per il pareggio e 5 per la partecipazione

Il Mondiale per Club 2025 si disputerà a giugno o a luglio 2025, la sede della competizione mondiale sarà gli Stati Uniti.

L'Italia che potrà qualificare al massimo due squadre. Tuttavia, una particolare eccezione è prevista nel caso in cui più di due club dello stesso Paese vincono la massima competizione per club nel quadriennio.

Attualmente, delle società europee sono già certe di partecipare al torneo le seguenti squadre: Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Paris Saint Germain e Inter.

32 squadre partecipanti in 4 gironi, le prime due si sfideranno negli ottavi con eliminazione diretta fino ad arrivare alla finale. Il montepremi della competizione sarà di 2 miliardi di euro.

La nuova Champions League

La prossima stagione della Champions League segna una svolta epocale nel formato del torneo, poiché abbandona gli otto gironi da quattro squadre a favore di un approccio innovativo e senza suddivisione in punti. Le 36 squadre qualificate saranno tutte parte di un unico girone, sfidandosi in una competizione collettiva senza il tradizionale sistema di punteggio.

Tutte le 36 squadre qualificate condivideranno lo stesso girone, eliminando la suddivisione in gironi separati. Senza l'assegnazione di punti, ogni squadra affronterà 2 avversari da ogni fascia, compresa la propria, con un totale di 8 partite garantite per ogni società.

Gli incontri saranno stabiliti attraverso un sorteggio, con l'ordine delle partite in casa e in trasferta determinato casualmente. Questo nuovo formato assicura che ogni squadra si scontrerà con avversari diversi, introducendo un elemento di sorpresa e imprevedibilità nel torneo. Ogni società avrà la possibilità di giocare 8 partite, garantendo una distribuzione uniforme delle opportunità di competizione.