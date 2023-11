Dopo la sosta dedicata alle Nazionali, il Milan di Stefano Pioli vuole ritornare alla vittoria in campionato. Sabato 25 novembre alle ore 18, i rossoneri sfidano la Fiorentina di Vincenzo Italiano in un match importante in ottica Europa. I rossoneri vogliono conquistare la vittoria e avvicinarsi alla vetta della classifica, visto anche che nella stessa giornata di campionato c'è il big match tra Juventus e Inter. A livello di probabili formazioni nel Milan è out Leao, ma Pioli ritrova Pulisic e Calabria. Mentre nella Fiorentina sono confermati Nico Gonzalez e Bonaventura.

Milan, 4-3-3 per Pioli: out Leao e Okafor, torna Pulisic

Per quanto concerne la possibile formazione rossonera, mister Pioli deve fare di necessità virtù visti i tanti infortuni che hanno colpito il reparto offensivo. Infatti, contro i Viola non saranno a disposizione Leao, Giroud e Okafor. Per questo nel 4-3-3 del Diavolo il tridente dovrebbe esser composto da Chukuweze, Jovic e Pulisic che rientra dopo i problemi muscolari accusati nella sfida contro il Napoli.

A centrocampo Pioli recupera Loftus-Cheek. L'ex Chelsea dovrebbe però partire dalla panchina e la mediana dovrebbe così esser formata da Reijnders, Krunic e Musah, che sarà squalificato in Champions contro il Borussia Dortmund.

Infine, in difesa altro rientro importante è quello di Davide Calabria.

Il capitano, in vantaggio su Florenzi nel ruolo di terzino destro, dovrebbe completare la retroguardia a quattro assieme a Tomori, Thiaw e Theo Hernandez. In porta è confermatissimo Mike Maignan.

Fiorentina, 4-2-3-1 per Italiano: confermati Nico Gonzalez e Bonaventura

Dopo le tre sconfitte consecutive in campionato, la Fiorentina di Vincenzo Italiano è ritornata alla vittoria nel turno pre-sosta battendo 2-1 il Bologna.

Il tecnico viola vuole continuità.

Per quanto riguarda il possibile undici, Italiano è pronto a confermare il suo ormai collaudato 4-2-3-1. Imprescindibili Nico Gonzalez e l'ex Giacomo Bonaventura che assieme a Nzola e Ikone comporranno il reparto offensivo della formazione Viola. Nzola è in vantaggio su Beltran per il ruolo di prima punta, mentre Ikone si gioca una maglia da titolare con Brekalo per completare il terzetto di trequartisti.

A centrocampo è confermata la cerniera Arthur-Duncan, mentre in difesa resta out Kayode. Per questo, Italiano dovrebbe confermare Biraghi e Parisi sulle corsie esterne e la coppia centrale formata da Milenkovic e Martinez Quarta. Tra i pali è confermato Terracciano.

Probabili formazioni

Milan(4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Krunic, Reijnders; Pulisic, Jovic, Chukuweze.

Fiorentina(4-2-3-1): Terracciano; Parisi, M.Quarta, Milenkovic, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikone, Bonaventura, Nico Gonzalez; Nzola.