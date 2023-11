Dopo la sosta dedicata alle Nazionali, riparte la Serie A con un big match che potrebbe già risultare fondamentale per le sorti del campionato. Domenica ore 20:45 all'Allianz Stadium, la Juventus di Massimiliano Allegri ospita la capolista Inter di Simone Inzaghi. Entrambe le compagini presentano delle defezioni soprattutto nel reparto arretrato.

Juve, 3-5-2 per Allegri: Ballottaggio Kean-Vlahovic, in dubbio Locatelli

Per quanto concerne la possibile formazione bianconera, mister Allegri è pronto a dare continuità proseguendo con il 3-5-2 di questo inizio di campionato.

Il dubbio maggiore riguarda la mediana con Manuel Locatelli che non ha recuperato al problema alla schiena e resta in dubbio per il derby d'Italia. In caso di forfait da parte dell'ex Sassuolo, il centrocampo della Vecchia Signora sarebbe obbligato con Mckennie, Rabiot e Miretti mentre sulle corsie confermati Cambiaso e Kostic.

L'altro dubbio riguarda il reparto offensivo con Allegri che dovrà scegliere il partner offensivo di Federico Chiesa, in grande spolvero con la Nazionale del ct Spalletti. Il numero sette dovrebbe esser affiancato da Kean, in vantaggio su Vlahovic e Milik per completare il tandem d'attacco. Infine, confermatissima la retroguardia a tre formata da Rugani, Gatti e Bremer, vista l'indisponibilità di Danilo.

In porta, spazio a Szcesny.

Inter, 3-5-2 per Inzaghi: in attacco, spazio a Thuram e Lautaro

Grande inizio di stagione per l'Inter di Simone Inzaghi, prima in Serie A e già qualificata alla fase finale di Champions League con due turni di anticipo. La formazione nerazzurra vuole una vittoria per consolidare il primo posto in campionato, in una sfida sempre sentitissima da ambo le parti.

Per quanto concerne la possibile formazione, Inzaghi è pronto a confermare il suo 3-5-2 e lanciare i titolarissimi. Out Bastoni che dovrebbe saltare anche la sfida contro il Benfica e provare il recupero per la trasferta del Maradona contro il Napoli. Quindi davanti a Sommer, difesa a tre formata da Darmian, Acerbi e De Vrij.

A centrocampo, confermatissimo Hakan Calhanoglu nel ruolo di play davanti alla difesa. L'ex Milan sarà affiancato da Barella e Mnkitharyan, in netto vantaggio su Frattesi mentre sulle corsie nessuna novità con Dumfries e Dimarco intoccabili. Anche il reparto offensivo non dovrebbe prevedere novità con Lautaro e Thuram pronti dall'inizio. Dalla panchina Marko Arnautovic, possibile valore aggiunto a gara in corso.

Probabili formazioni

Juventus(3-5-2): Szcesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, Mckennie, Rabiot, Miretti, Cambiaso; Chiesa, Kean.

Inter(3-5-2): Sommer; De Vrij, Acerbi, Darmian; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mnkitharyan, Dimarco; Thuram, Lautaro.