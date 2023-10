Il giornalista sportivo Ivan Zazzaroni ha condiviso, in una recente intervista su 'Radio Deejay' prima di Milan-Juventus, alcune previsioni in merito al futuro professionale di Antonio Conte. Secondo il giornalista, Conte potrebbe presto fare ritorno alla Juventus come allenatore. Ha parlato anche del recente interesse del Napoli nei confronti del tecnico pugliese, con la decisione di Conte non considerare un'esperienza professionale nella società campana a stagione iniziata.

Il giornalista sportivo Zazzaroni ha parlato del possibile ritorno alla Juventus di Antonio Conte

"Secondo me Conte andrà alla Juventus. Secondo me va così". Queste le dichiarazioni di Ivan Zazzaroni prima di Milan-Juventus. Il giornalista sportivo ha aggiunto: "Se Allegri vince lo scudetto lo fanno santo. Nulla è impossibile, ma secondo me non ha la squadra per vincere lo scudetto".

Il commentatore ha anche rivelato che Conte è stato cercato dal Napoli, un'azione che aggiunge ulteriore interesse al suo futuro. Ha detto: "Pettegolezzo un cavolo, Conte è stato cercato. De Laurentiis è così, sente un po' tutti. Antonio è stato cercato dalla società campana". Intanto, negli ultimi giorni il tecnico pugliese è stato ospite al programma della Rai Belve, nel quale ha parlato del suo futuro professionale.

Antonio Conte ha parlato del suo futuro professionale

In una recente intervista a Belve, l'allenatore di calcio Antonio Conte ha fornito un'analisi del suo carattere e delle sue prospettive future nel mondo del calcio. Nell'intervista, Conte ha parlato delle sue preferenze personali e delle sue aspirazioni professionali, offrendo un quadro più ampio della sua personalità e del suo rapporto con il calcio.

Riflettendo sul suo modo di essere, Conte ha descritto se stesso come una persona diretta che non tollera i giri di parole. Ha dichiarato di apprezzare le persone altrettanto franche, anche se riconosce di essere incline alla suscettibilità.

Inoltre, Conte ha sottolineato la sua onestà nei rapporti personali e la sua preferenza per la schiettezza.

Tuttavia, ha anche ammesso di essere a volte impulsivo e poco paziente.

Parlando della Juventus, Conte ha espresso un certo rimpianto per aver lasciato il club in passato. Ha enfatizzato l'importanza della Juventus come squadra da battere e da odiare e ha evidenziato la sfida intrinseca a giocare per tale squadra.

Guardando al futuro, Conte ha espresso il desiderio di allenare squadre come Roma e Napoli in quanto apprezza la passione che esprimono. Ha sottolineato l'importanza di avere un progetto serio e ambisce a costruire un progetto vincente ovunque possa allenare.