Nelle scorse ore il giornalista sportivo Paolo Ziliani ha scritto un lungo messaggio sul proprio account Twitter dedicato alla Juventus e a quello che sarebbe un nuovo illecito sportivo commesso dalla società bianconera. Il giornalista ha rimarcato nel post, come Consob e Deloitte abbiano denunciato un'irregolarità nei conti del club piemontese del bilancio risalente allo scorso 30 giugno 2023.

Juventus, Ziliani contro i bianconeri: 'Consob e Deloitte ritengono che la nuova dirigenza si stia comportando come la vecchia'

Il giornalista Paolo Ziliani ha postato nelle scorse ore un messaggio sul proprio account Twitter dedicato alla Juventus ed alla mancata denuncia da parte della FIGC di quello che secondo il giornalista sarebbe un nuovo illecito commesso dalla società bianconera:" A proposito del mio articolo di ieri sullo scandalo della FIGC (anzi FJGC) che non ha ancora aperto un'inchiesta sulla Juventus denunciata da Consob e Deloitte per nuove irregolarità riscontrate nei suoi bilanci: c'è chi sostiene che si tratti di fatti già archiviati con il patteggiamento-farsa del 30 maggio scorso.

Ma non è così: parliamo di fatti nuovi successivi al ridicolo patteggiamento di 718 mila euro siglato tra Juventus e Procura federale. La Consob ha aperto infatti un nuovo procedimento a carico del club bianconero un mese fa, esattamente il 6 ottobre, il “Procedimento 154-ter 2023”, mentre i rilievi di Deloitte sono stati espressi nella relazione di revisione del bilancio al 30 giugno 2023, quindi sono successivi anch'essi al patteggiamento". Ziliani, ha poi rimarcato come l'attuale società bianconera avrebbe praticamente commesso lo stesso illecito della precedente presidenza Agnelli: "Consob e Deloitte ritengono che la nuova Juventus si stia comportando, in tema di compilazione dei bilanci, esattamente come la vecchia, cioè agendo in barba ai princìpi contabili internazionali e a non solo a quelli.

Ed è esattamente così, infatti la Juventus risponde sostenendo che essa ritiene di comportarsi in modo corretto e secondo le regole, proprio come faceva Andrea Agnelli oggi seppellito sotto una montagna di anni di inibizione e rinviato a giudizio nel penale: dovrà risarcire le parti civili costituitesi, tra cui la stessa Consob oltre ai piccoli risparmiatori".

Ziliani: 'È uno scandalo che la Procura federale non abbia ancora aperto un'inchiesta ai danni della Juventus'

Ziliani ha poi tirato le somme nel suo lungo messaggio, scrivendo quanto segue: "Sono, lo ripeto, tutti fatti nuovi: ed è uno scandalo (se non fosse che la FJGC è ormai la barzelletta che tutti conosciamo) che la Procura federale non abbia ancora aperto un'inchiesta, visto che la Juve truccando i bilanci sta a tutti gli effetti truccando il campionato, come succede in Serie A da almeno un decennio. E non lo dico io, lo dicono Consob e Deloitte: che forse di questa cose se ne intendono".