Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato rivelate su Youtube dalla giornalista Fabiana Della Valle, la Juventus a giugno lancerà l'assalto per Victor Osimhen, centravanti nigeriano di proprietà del Napoli. Secondo la giornalista, inoltre, in estate il club bianconero dovrebbe cedere Andrea Cambiaso al City e prestare attenzione anche a eventuali offerte per Kenan Yildiz.

Della Valle: 'A giugno partirà l'assalto per Osimhen, verrà ceduto Cambiaso e occhio a Yildiz'

La giornalista della Gazzetta dello Sport Fabiana Della Valle è tornata a registrare un video sul proprio canale Youtube e lo ha fatto con un'indiscrezione di calciomercato inerente la Juventus: "Osimhen è il sogno di Giuntoli per quanto riguarda l'attacco e posso svelare un piccolo retroscena in merito.

Il ds bianconero già in questa sessione di mercato aveva fatto un tentativo per portarlo alla Continassa ma la cosa era troppo complicata perché comunque il giocatore è in prestito attualmente in Turchia e quindi di conseguenza bisognava trovare un accordo sia Galatasaray che con il Napoli. I tempi erano troppo stretti e soprattutto non c'erano le condizioni per poterlo fare, quindi sicuramente a giugno partirà l'assalto a Osimhen, a maggior ragione se Vlahovic dovesse andare via"

Della Valle ha continuato a parlare del mercato della Juventus: "L'altro obiettivo che ormai è una certezza si chiama Hancko, per il quale con il Feyenoord c'è già l'accordo per giugno. Dopodiché ovviamente per fare mercato, perché comunque l'input della proprietà è quello di autofinanziarsi e non mi risultano possibili aumenti di capitale, la Juve dovrà sostenersi vendendo giocatori.

Il sacrificato di lusso sarà sicuramente Cambiaso: anche lui doveva già andare in questa sessione di mercato, c'è stato un tentativo da parte del City che ha già l'accordo con il giocatore, ma sia la Juventus, sia Cambiaso, sia lo stesso club inglese hanno preferito posticipare tutto a giugno".

La giornalista ha concluso il suo intervento dicendo: "Sicuramente poi ce ne saranno anche degli altri che potranno essere ceduti, ed ad esempio negli ultimi giorni di gennaio c'è stato del movimento attorno al nome di Yildiz.

Io credo che nella Juventus non ci siano incedibili, compreso il numero 10, soprattutto vista l'esigenza prioritaria di vendere".

Ipotesi tattiche: Osimhen nella squadra di Thiago Motta

Nella Juventus di Thiago Motta, Osimhen potrebbe occupare il ruolo di punta centrale in un 4-2-3-1 o come attaccante esterno in un 4-3-3.

Le doti atletiche del centravanti nigeriano si sposerebbero alla perfezione con le idee del tecnico italiano brasiliano, che predilige attaccanti abili nell'andare incontro ai compagni e allo stesso tempo a lanciarsi in profondità per attaccare gli spazi.