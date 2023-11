In queste ore, la Juventus si sta preparando in vista della gara in trasferta contro la Fiorentina, di domenica 5 novembre, anche se la partita potrebbe a rischio a causa dell’alluvione che ha messo in ginocchio la Toscana fin da giovedì.

Al momento la partita resta in calendario, come spiegato anche dal Sindaco di Firenze Dario Nardella: “Non è previsto un rinvio della partita, ma la situazione verrà monitorata da qui alle prossime ore”. In ogni caso, nelle prossime ore, verrà presa la decisione definitiva, nel frattempo le previsioni del tempo sembrano essere in miglioramento.

Le uniche precipitazioni attese dovrebbero arrivare in concomitanza con il fischio d’inizio di Fiorentina-Juventus (ore 20:45), senza quindi mettere a repentaglio il regolare svolgimento della gara.

Si attende la decisione del prefetto

Il programma delle prossime ore della Juventus non cambierà, come ha spiegato lo stesso Massimiliano Allegri. La squadra si allenerà nel pomeriggio di oggi 4 novembre e poi partirà per la Toscana. Nel primo pomeriggio, molto probabilmente, arriverà la decisione definitiva da parte del prefetto di Firenze che stabilirà se la partita potrà essere disputata regolarmente oppure no.

In attesa di avere l’ufficialità del regolare svolgimento della sfida Fiorentina-Juventus nel capoluogo toscano cresce l’attesa per la gara con i bianconeri.

Lo stadio va verso il sold out e la squadra di Massimiliano Allegri troverà un ambiente molto ostile. In particolare, l’attenzione dei sostenitori viola sarà rivolta verso i due grandi ex Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. L’accoglienza per loro non sarà amichevole. In ogni caso, Massimiliano Allegri non ha ancora deciso se farli giocare titolari entrambi o se ci sarà solo uno fra Dusan Vlahovic e Federico Chiesa al fianco di Moise Kean.

Le parole di Allegri

Alla vigilia della gara contro la Fiorentina, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa per presentare il match. Il tecnico livornese prima di rispondere alle domande dei colleghi presenti all’Allianz Stadium ha preso la parola per mandare un messaggio molto importante: “Volevo solo esprimere la mia vicinanza ai familiari delle vittime dell'alluvione in Toscana e la vicinanza alle persone che hanno subito danni e disagi”.

Al tecnico bianconero è stato chiesto anche se avesse notizie su un possibile rinvio della gara contro la Fiorentina: “Questo non lo so, ci sono gli organi di competenza che decideranno. Noi oggi (4 novembre ndr) ci alleniamo e poi partiamo per Firenze”.