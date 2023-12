Uno dei giocatori che sta facendo molto bene tra le fila dell'Inter in questa prima parte di stagione è senza dubbio Hakan Calhanoglu. Prestazioni importanti, sia che giochi in cabina di regia, sia da mezzala, anche se dopo l'addio di Marcelo Brozovic è sempre più raro vederlo in questo ruolo. Una crescita esponenziale che non è passata inosservata agli occhi dei top club europei, con il Liverpool che sarebbe pronto a fare un tentativo per il centrocampista turco a giugno, visto che i nerazzurri non prenderanno in considerazione alcuna offerta a gennaio, a stagione in corso.

Anche la Juventus potrebbe fare qualcosa a centrocampo e il grande sogno di Giuntoli risponde al nome di Teun Koopmeiners. Una trattativa non semplice ma i bianconeri stanno preparando la strategia per dare l'assalto al centrocampista dell'Atalanta tra gennaio e giugno.

Liverpool su Calhanoglu

Hakan Calhanoglu sta disputando una stagione importante con la maglia dell'Inter, come testimoniano i suoi numeri. Sono già ben sei le reti messe a segno in campionato, di cui una su azione proprio nell'ultima gara in casa del Napoli, a fronte di un assist, oltre ad un gol realizzato anche in Champions League. Il centrocampista turco ha preso il posto di Marcelo Brozovic, ceduto all'Al Nassr in estate, in cabina di regia e non lo sta facendo rimpiangere.

Alla luce dell'annata che sta disputando è inevitabile che ci possa essere l'attenzione su di lui di alcuni top club europei, tra cui il Liverpool.

L'Inter non si priverà tanto a cuor leggero del suo regista ma trattandosi di un calciatore non più giovanissimo, essendo un classe 1994, e con un ingaggio alto, intorno ai 6,5 milioni di euro, non lo si può considerare incedibile qualora dovesse arrivare una proposta fuori mercato.

Reds che, comunque, per sedersi al tavolo delle trattative dovranno mettere sul piatto almeno 50 milioni di euro, cifra che farebbe realizzare anche una plusvalenza monstre alla società nerazzurra. Calhanoglu, infatti, è arrivato agli ordini di Simone Inzaghi nell'estate 2021 a parametro zero dopo essere andato in scadenza di contratto con il Milan.

Juventus su Koopmeiners, l'Atalanta vuole 50 milioni

Il grande obiettivo della Juventus per rinforzare il centrocampo risponde al nome di Teun Koopmeiners. Il mediano olandese, un pallino di Cristiano Giuntoli che lo seguiva già quando era al Napoli, darebbe nuova linfa alla rosa bianconera, ma il suo prezzo è molto alto: il calciatore vale infatti 50 milioni di euro e non potrebbe essere altrimenti per un elemento che in Serie A con la Dea ha messo a segno 17 reti e 7 assist in 76 presenze complessive.

Se i bianconeri vorranno davvero il 25enne olandese dovranno dunque proporre un'offerta importante, comunque fattibile data la giovane età e la possibilità di poterlo cedere a propria volta in futuro.

Dove giocherebbe Koopmeiners nella Juventus di Allegri

E' la grande duttilità del calciatore atalantino a destare l'interesse della Juventus: Koopmeiners potrebbe giocare sia in mezzo ad un centrocampo a tre, da mezzala, che in un reparto schierato a due, a seconda di quello che sarà il modulo del futuro. Il prossimo anno rientrerà infatti a Torino Matias Soulè, autore di una stagione fin qui straordinaria in prestito al Frosinone, col club che potrebbe dunque virare in modo convinto sul 4-3-3 o sul 4-2-3-1 laddove l'olandese sarebbe collocabile praticamente ovunque. Nel centrocampo a 2 o nel tridente dietro la prima punta, magari in posizione centrale per poterne sfruttare anche il calcio da fuori ma all'occorrenza anche leggermente decentrato sul centro destra per poter rientrare sul piede preferito, il sinistro, e andare al tiro.

A completare il quadro il fatto che l'ex Az Alkmaar abbina ad una grande qualità un importante livello di potenza e fisicità, tutte doti imprescindibili per i centrocampisti graditi a Massimiliano Allegri, 'famoso' per aver lasciato andare Pirlo ai tempi del Milan per puntare tutto su Van Bommel.