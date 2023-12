Nelle scorse ore il giornalista sportivo Paolo Paganini sul proprio account X ha rivelato come Toni Kroos, attuale centrocampista del Real Madrid, potrebbe divenire nella prossima estate un obiettivo della Juventus. Il giornalista Gianluigi Longari su Sportitalia.com ha invece rivelato come il club bianconero, cedendo due calciatori non titolari, avrebbe poi la forza economica per lanciare l'assalto a Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid.

Paganini: 'Kroos andrà in scadenza di contratto nel 2024 ed è un pallino di Allegri, può essere lui il rinforzo per la Juve'

Il giornalista sportivo della Rai Paolo Paganini ha scritto un post nelle scorse ore sul proprio account X rivelando un'indiscrezione di mercato inerente la Juventus e Toni Kroos: "Dal vicino principato mi giunge notizia di un nuovo contatto tra la Juventus e Volker Struth manager di Toni Kroos che va a scadenza nel 2024. Il tedesco è un pallino di Allegri e potrebbe essere lui il rinforzo di qualità per il centrocampo". La Juventus, che in effetti starebbe cercando un centrocampista da aggiungere alla propria rosa, dovrebbe però fare i conti con l'attuale stipendio che percepisce Kroos nel Real Madrid.

Il mediano tedesco percepisce annualmente dai "Galacticos" circa 12 milioni di euro, cifra che con la nuova politica che sta attuando il club bianconero, difficilmente guadagnerebbe a Torino. Di conseguenza la Juventus avrebbe come speranza solo quella che il giocatore abbassi notevolmente le proprie pretese economiche. In alternativa il centrocampista classe '88 avrebbe sempre la possibilità di valutare un trasferimento in America nella MLS League o in Arabia nella Saudi Pro League.

Juve, Longari: 'Un paio di uscite indolori possono portare nelle casse dei bianconeri i soldi necessari per De Paul'

Del possibile mercato della Juventus a gennaio e del colpo a centrocampo che dovrebbe effettuare la compagine bianconera ha scritto su Sportitalia.com anche il giornalista Gianluigi Longari: "Ci saranno delle uscite semi indolori, come quelle di calciatori che in bianconero non hanno minutaggio ma potrebbero garantire un flusso di cassa sufficiente per portare a casa rinforzi utili alla causa di Max Allegri.

De Paul è sempre il preferito per dare una svolta qualitativa alla mediana, ma le alternative non mancano di certo".

Giuntoli in effetti avrebbe diversi nomi sul taccuino come ad esempio quello di Teun Koopmeiners, centrocampista poliedrico dell'Atalanta che il club bergamasco valuterebbe circa 45 milioni di euro. Meno costoso, ma comunque apprezzato dalla Juventus, sarebbe Lazar Samardzic, fantasista che l'Udinese lascerebbe partire solo per una somma vicina ai 25 milioni di euro.